10 г. по-късно BLINK-182 се завръщат с нова музика и световно турне (ВИДЕО)

Мултиплатинената пънк група blink-182 обявява най-голямото си турне досега, колосална глобална обиколка с Mark Hoppus, Tom DeLonge и Travis Barker, които се събират отново заедно за първи път от близо 10 години насам. Продуцирано от Live Nation, световното пътуване ще включва първото изпълнение за бандата някога в Латинска Америка, както и спирки в Северна Америка, Европа, Австралия и Нова Зеландия от март 2023 до февруари 2024 година.
Турнето също така ще съдържа множество фестивални дати в Латинска Америка и САЩ, като например Lollapalooza заедно с ко-хедлайнерите Били Айлиш & Дрейк и We Were Young с Green Day.
Те ще представят и новия си сингъл “Edging'' този петък, 14 октомври, отбелязвайки първия път от десетилетие, когато тримата са заедно в студиото.
ЕВРОПЕЙСКИ КОНЦЕРТНИ ДАТИ:
02.09.2023 - Glasgow, UK - OVO Hydro
04.09.2023 - Belfast, UK - SSE Arena
05.09.2023 - Дъблин, Ирландия - 3Arena
08.09.2023 - Антверпен, Белгия - Sportpaleis
09.09.2023 - Кьолн, Германия - Lanxess Arena
12.09.2023 - Копенхаген, Дания - Royal Arena
13.09.2023 - Стокхолм, Швеция - Avicii Arena
14.09.2023 - Осло, Норвегия - Spektrum
16.09.2023 - Берлин, Германия - Mercedes-Benz Arena
17.09.2023 - Хамбург, Германия - Barclays Arena
19.09.2023 - Прага, Чехия - O2 Arena
20.09.2023 - Виена, Австрия - Stadthalle
02.10.2023 - Лисабон, Португалия - Altice Arena
03.10.2023 - Мадрид, Испания - Wizink Centre
04.10.2023 - Барселона, Испания - Palau Sant Jordi
06.10.2023 - Болоня, Италия - Unipol Arena
08.10.2023 - Амстердам, Холандия - Ziggo Dome
09.10.2023 - Париж, Франция - Accor Arena
11.10.2023 - Лондон, Обединеното кралство - The O2
14.10.2023 - Бирмингам, Великобритания - Utilita Arena
15.10.2023 - Манчестър, Великобритания - AO Arena
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