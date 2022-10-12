10 г. по-късно BLINK-182 се завръщат с нова музика и световно турне (ВИДЕО)

Мултиплатинената пънк група blink-182 обявява най-голямото си турне досега, колосална глобална обиколка с Mark Hoppus, Tom DeLonge и Travis Barker, които се събират отново заедно за първи път от близо 10 години насам. Продуцирано от Live Nation, световното пътуване ще включва първото изпълнение за бандата някога в Латинска Америка, както и спирки в Северна Америка, Европа, Австралия и Нова Зеландия от март 2023 до февруари 2024 година.

Турнето също така ще съдържа множество фестивални дати в Латинска Америка и САЩ, като например Lollapalooza заедно с ко-хедлайнерите Били Айлиш & Дрейк и We Were Young с Green Day.

Те ще представят и новия си сингъл “Edging'' този петък, 14 октомври, отбелязвайки първия път от десетилетие, когато тримата са заедно в студиото.

ЕВРОПЕЙСКИ КОНЦЕРТНИ ДАТИ:

02.09.2023 - Glasgow, UK - OVO Hydro

04.09.2023 - Belfast, UK - SSE Arena

05.09.2023 - Дъблин, Ирландия - 3Arena

08.09.2023 - Антверпен, Белгия - Sportpaleis

09.09.2023 - Кьолн, Германия - Lanxess Arena

12.09.2023 - Копенхаген, Дания - Royal Arena

13.09.2023 - Стокхолм, Швеция - Avicii Arena

14.09.2023 - Осло, Норвегия - Spektrum

16.09.2023 - Берлин, Германия - Mercedes-Benz Arena

17.09.2023 - Хамбург, Германия - Barclays Arena

19.09.2023 - Прага, Чехия - O2 Arena

20.09.2023 - Виена, Австрия - Stadthalle

02.10.2023 - Лисабон, Португалия - Altice Arena

03.10.2023 - Мадрид, Испания - Wizink Centre

04.10.2023 - Барселона, Испания - Palau Sant Jordi

06.10.2023 - Болоня, Италия - Unipol Arena

08.10.2023 - Амстердам, Холандия - Ziggo Dome

09.10.2023 - Париж, Франция - Accor Arena

11.10.2023 - Лондон, Обединеното кралство - The O2

14.10.2023 - Бирмингам, Великобритания - Utilita Arena

15.10.2023 - Манчестър, Великобритания - AO Arena