Нивото на река Дунав се повишава в почти целия български участък

Повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък са отчетени за последните 24 часа. Това показват данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

Най-голямо е повишението при водомерен пост Лом със 7 см. При Видин то е с 4 см. При Ново село и Оряхово повишението е с по 3 см, при Никопол с 2 см, а при Русе с 1 см. Застой на нивото е отчетен при Свищов, а при Силистра е отчетено минимално понижение с 2 см.

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма плавателни съдове които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

Хидроложката обстановка остава усложнена.