Нивото на река Дунав се повишава в почти целия български участък

Повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък са отчетени за последните 24 часа. Това показват данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.
Най-голямо е повишението при водомерен пост Лом със 7 см. При Видин то е с 4 см. При Ново село и Оряхово повишението е с по 3 см, при Никопол с 2 см, а при Русе с 1 см. Застой на нивото е отчетен при Свищов, а при Силистра е отчетено минимално понижение с 2 см.
По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма плавателни съдове които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.
Хидроложката обстановка остава усложнена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зеля
09:43 27.08.2026
2 ВеЦеБеГе
09:43 27.08.2026
3 хи хи
09:49 27.08.2026
4 Пуснете ми !
Изсъхнах !
09:53 27.08.2026
5 Урси фон дер лайникян неустоимата
09:54 27.08.2026
6 редник
10:03 27.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Айдук
До коментар #7 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":Робско племе!
11:11 27.08.2026