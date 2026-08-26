Тейлър Суифт разкри необичаен начин, по който се справя с критиците си (ВИДЕО)

Тейлър Суифт призна, че понякога използва критиките като творческо гориво и дори намира удоволствие в това да отвръща на хората, които я осмиват. 36-годишната певица и автор на песни говори откровено за натиска на славата по време на специалното събитие „The Icon Sessions with Taylor Swift: A 20-Year Retrospective“, организирано от Recording Academy.

Разговорът е записан на 18 август в Grammy Museum в Лос Анджелис с изпълнителния директор на Recording Academy Харви Мейсън-младши. Суифт обясни, че негативните реакции невинаги я обезкуражават. „Понякога, когато хората ми се подиграват, е много забавно да им се подиграя в отговор“, каза тя, като се пошегува, че понякога нарочно използва думи, които критиците ѝ трябва първо да проверят в речника.

Тейлър Суифт признава, че огромната известност понякога става трудна за управление, но си напомня, че сама е избрала този живот. По думите ѝ всички негативни страни на славата остават приемливи, стига да може да продължава да пише и издава музика.

Певицата подчерта, че с годините е спряла да търси универсално одобрение. Основният ѝ фокус са хората, които наистина се свързват с песните ѝ и използват музиката като начин да преминават през трудни периоди. Според нея именно това е доказателството, че продължава да твори по правилните причини.

По време на събитието Тейлър Суифт изненада публиката и с кратко изпълнение на пиано, в което съчета „I Knew It, I Knew You“, написана за „Играта на играчките 5“, с „August“ и „All Too Well“ от албумите „Folklore“ и „Red“. Тя обясни, че никога не е използвала музиката, за да забравя преживяното, а точно обратното, за да го запази и осмисли.

Интервюто е сред първите големи публични изяви на Тейлър Суифт след сватбата ѝ с играча по американски футбол Травис Келси. Двамата се ожениха на 3 юли 2026 г. в Madison Square Garden в Ню Йорк, като бракът беше официално потвърден от представител на певицата.

По време на Icon Sessions Суифт носеше както годежния си пръстен, така и брачната си халка. Травис Келси също наскоро коментира сватбата, определяйки я като изключително емоционално и незабравимо преживяване.

Две десетилетия след началото на професионалната си кариера Тейлър Суифт продължава да определя писането на песни като основата на всичко, което прави. А критиката, по думите ѝ, вече не е пречка, а понякога просто още един материал, който може да бъде превърнат в музика.