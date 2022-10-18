Новини
Кой има имен ден днес, 18 октомври 2025 г. Честито!

18 Октомври, 2022 05:28, обновена 18 Октомври, 2025 07:26

Кой има имен ден днес, 18 октомври 2025 г. Честито!

Почитаме света вмчца Злата Мъгленска

Кой има имен ден днес, 18 октомври 2025 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов

Православната църква почита днес света вмчца Злата Мъгленска. Тя е покровителка на българките в чужбина, имен ден празнуват всички със злато в името си - Злата, Златка, Златина, Златко, Златан, Златомир, както и Лука.

Света Злата Мъгленска живяла по време на турското робство в България. Родила се в бедно семейство в село Слатино, Мъгленска епархия. Била рядко красива, смирена, благочестива - с чисто сърце и твърда вяра, пише offnews.bg.

Млад турчин я издебнал и отвлякъл. Поискал от нея да се отрече от вярата си и да се ожени за него. Тя не склонила дори пред молбите на близките си да се отрече от християнската вяра.

Турците дълго и безмилостно я изтезавали, а след това я обесили и насекли на късове тялото ѝ.

Пречистена в огъня на страданията, св. Злата предала душата си на Бога на 18 октомври 1795 година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  Христина

    Честит имен ден на всички! Българите от чужбина дано се върнат в България, ако не те поне техните наследници! Света Злата Мъгленска умира мъченически на 13 октомври 1795 г. Само у нас нейната памет е чества на 18 октомври. Живи и здрави всички българи! Амин!

    06:12 18.10.2022

  ГРАД КОЗЛОДУЙ

    До коментар #1 от "Христина":

    БЛАГОДАРЯ много МЪДРО от ВАС ХРИСИ

    06:47 18.10.2022

  купонджия

    на имен ден не се кани. златките да по4ерпят ко са услушват

    20:45 18.10.2022

  Светицата Злата Мъгленска

    Била е красива девойка и млад турчин поискал да се отрече от вярата си.Но тя издържала на мъките и не се отказала.За светицата има написана книга,но забравих авторката и заглавието.На езика ми е,но не става.Като се кача ще я видя в спалнята си.Извинете ме.Е,сетих се-Розмари Де Мео е авторката.

    23:23 18.10.2022

  Малечко

    До коментар #2 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Ха...Дедо почерпи и Канелката отпусни...

    05:50 18.10.2024

  Гост

    Забравихте за Злата Бояджиева ако разбирате намека . Светицата на майтапчиите.

    06:33 18.10.2024

  Гост

    До коментар #7 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    При нас е така - канонизираме си мъчениците за светци. При вас е наобратно - славите вар варите си, преживявали от размахването на ятагана. Света Злата е пример за "присъствието ви" по земите ни. Новите, смекчени термини няма да заличат истината.

    06:48 18.10.2024

  Анджо

    Не знам как става тая работа , всеки ден обявят некой има имен ден. За мен е ,че до като си жив всеки ден ти е имен ден.
    И аз имам имен ден всеки ден и се казвам АНГЕЛ. 👍💪

    07:01 18.10.2024

  Име

    Хубав ден!

    07:31 18.10.2024

  Аз пък

    си мислех, че е Филип!

    08:15 18.10.2024

  Напълни се

    с именни дни.
    Преди хората си знаеха. Като почне с Васильовден и свърши със Стефановден. Сега изкилиферчиха всичко и нацвъкаха какви ли не имена за именни дни. Хората си ги знаят кога са им именните дни, не се престаравайте и не си измисляйте глупости, не подменяйте истината. Престанете с тези измишльотини. Вашият стенвестник с преписани статии от друго място не е канонизиран от църквата, за да казва именни дни, спестете си усилията, има кой да казва.

    08:16 18.10.2024

  Един съвет:

    До коментар #12 от "Напълни се":

    купи си Православен календар и там всичко ще ти се изясни.

    09:43 18.10.2024

  Напълно безполезна баба

    Днес внукът ми навършва 9 години и не мога да го видя, защото не е в България. А той е най-истинското нещо в целия ми живот. Появата на майка му е щастие, внукът ми е нещо, което не може да се обясни с думи. Здраве на всички и както казвам: и на приятели и на врагове.

    15:08 18.10.2024

