Православната църква почита днес света вмчца Злата Мъгленска. Тя е покровителка на българките в чужбина, имен ден празнуват всички със злато в името си - Злата, Златка, Златина, Златко, Златан, Златомир, както и Лука.
Света Злата Мъгленска живяла по време на турското робство в България. Родила се в бедно семейство в село Слатино, Мъгленска епархия. Била рядко красива, смирена, благочестива - с чисто сърце и твърда вяра, пише offnews.bg.
Млад турчин я издебнал и отвлякъл. Поискал от нея да се отрече от вярата си и да се ожени за него. Тя не склонила дори пред молбите на близките си да се отрече от християнската вяра.
Турците дълго и безмилостно я изтезавали, а след това я обесили и насекли на късове тялото ѝ.
Пречистена в огъня на страданията, св. Злата предала душата си на Бога на 18 октомври 1795 година.
Кой има имен ден днес, 18 октомври 2025 г. Честито!
Почитаме света вмчца Злата Мъгленска
1 Христина
Коментиран от #2
06:12 18.10.2022
2 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #1 от "Христина":БЛАГОДАРЯ много МЪДРО от ВАС ХРИСИ
Коментиран от #5
06:47 18.10.2022
3 купонджия
20:45 18.10.2022
4 Светицата Злата Мъгленска
23:23 18.10.2022
5 Малечко
До коментар #2 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Ха...Дедо почерпи и Канелката отпусни...
05:50 18.10.2024
6 Гост
06:33 18.10.2024
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гост
До коментар #7 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️":При нас е така - канонизираме си мъчениците за светци. При вас е наобратно - славите вар варите си, преживявали от размахването на ятагана. Света Злата е пример за "присъствието ви" по земите ни. Новите, смекчени термини няма да заличат истината.
06:48 18.10.2024
9 Анджо
И аз имам имен ден всеки ден и се казвам АНГЕЛ. 👍💪
07:01 18.10.2024
10 Име
07:31 18.10.2024
11 Аз пък
08:15 18.10.2024
12 Напълни се
Преди хората си знаеха. Като почне с Васильовден и свърши със Стефановден. Сега изкилиферчиха всичко и нацвъкаха какви ли не имена за именни дни. Хората си ги знаят кога са им именните дни, не се престаравайте и не си измисляйте глупости, не подменяйте истината. Престанете с тези измишльотини. Вашият стенвестник с преписани статии от друго място не е канонизиран от църквата, за да казва именни дни, спестете си усилията, има кой да казва.
Коментиран от #13
08:16 18.10.2024
13 Един съвет:
До коментар #12 от "Напълни се":купи си Православен календар и там всичко ще ти се изясни.
09:43 18.10.2024
14 Напълно безполезна баба
15:08 18.10.2024
15 Николай Петков Ралчев ,Тутракан
07:48 18.10.2025