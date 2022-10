Чарлз III се срещна с украински бежанци (СНИМКИ+ВИДЕО)

Кралят на Великобритания Чарлз III се срещна със семействата на бежанци от Украйна, Афганистан и Сирия, които живеят в шотландския град Абърдийн. Градът е приел около 1000 украински бежанци, но може да приеме и повече, предаде ВВС.

На специален прием в градския съвет кралят изслуша личните разкази на семействата за тяхната евакуация, пристигането им в Абърдийн и някои от проблемите, пред които са изправени.

Crowds are gathering on Union Street awaiting the arrival of King Charles III.



His Majesty will meet with families who have settled in Aberdeen from Afghanistan, Syria and Ukraine. pic.twitter.com/upTqtPsJ4R