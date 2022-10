Официално заедно: Били Айлиш и Джеси Ръдърфорд не крият любовта си (СНИМКИ)

Били Айлиш потвърди слуховете за връзката си с Джеси Ръдърфорд, като я заяви с целувка във вторник вечерта пред индийски ресторант в Студио Сити, Калифорния.

20-годишната носителка на "Грами" и 31-годишният вокалист на рок банда The Neighbourhood вечеряха в Lal Mirch, което беше последвано от очарователна целувка на тротоара, съобщи life.dir.bg.

Айлиш, която беше облечена с дънково яке и черни маратонки, няколко пъти хвана лицето на Ръдърфорд, за да гушне фронтмена, който държеше своята дама за кръста.

От своя страна Ръдърфорд беше облечен в черно-бяла раирана риза с дълъг ръкав, която беше съчетал с черни панталони и подходяща чанта.

Billie Eilish and Jesse Rutherford confirm relationship with public kiss. pic.twitter.com/CBRolzMnKK

Влюбената му усмивка обаче беше най-забележителният му "аксесоар". Новата двойка се разхождаше известно време, докато водеше нещо като флиртуващ разговор, преди да се качи в колата на Ръдърфорд.

Айлиш и новият ѝ красавец за първи път предизвикаха спекулации за запознанства миналия петък, след като бяха забелязани в Universal Studios на Halloween Horror Nights в Лос Анджелис. Наблюдателен фен засне видеоклип в TikTok, на който тя се протяга да хване ръката на Ръдърфорд на излизане от призрачния лабиринт.

Дни по-късно акаунтът в Twitter Pop Crave публикува снимка на двамата, които вечерят заедно в ресторант.

Billie Eilish and Jesse Rutherford spotted at a restaurant together. pic.twitter.com/0jAjX8pynT