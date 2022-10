Scary Spice Мел Би се сгоди на 47 години

Съобщава се, че Мел, член на Spice Girls, се е сгодила за приятеля си Рори Макфий тази седмица.

Говори се, че 47-годишната певица, наричана Scary Spice в попгрупата, се е "разплакала", когато 34-годишният фризьор ѝ предложил с пръстен на стойност 100 000 паунда. Двойката е заедно от около четири години и според съобщенията се е сгодила в провинциалния хотел Cliveden House, намиращ се в Бъркшир, по-рано тази седмица, пише life.dir.bg.

Твърди се, че Мел, която през кариерата си е имала редица връзки с високопоставени личности, е била "потресена" от предложението на партньора си Рори. Източник заяви пред "The Sun", че Рори е възвърнал доверието ѝ към мъжете. Те казаха: Мел е толкова щастлива и това е голямо събитие за нея, защото е преживяла много.

Те добавиха, че Рори, за когото се твърди, че е близък приятел на братовчед ѝ, 35-годишния актьор Крисчън Кук, я е накарал да "повярва отново в любовта" след преживяното в миналото.

Източникът твърди, че Мел е "развълнувана" от пръстена с цвят на шампанско, за който се твърди, че е украсен с по-малки диаманти, поставени върху лента от розово злато.

За Рори се знае, че е от родния ѝ град Лийдс и я "познава от години". По повод на сегашния годеник на певицата източникът каза: "Той е лудо влюбен в нея."

