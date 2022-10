Травис Скот отрича да е изневерявал на Кайли Дженър с бившата си

Травис Скот опроверга изтеклата информация, че се е срещал с предполагаемата бивша любовница Роджан Кар по време на връзката си с Кайли Дженър.

В отговор на предполагаемото доказателство от страна на модела, че двамата наскоро са били на една снимачна площадка на една от продукциите му, рапърът се включи в своята Инстаграм късно в събота, за да изкаже каже какво се е случило.

"Един неканен човек се промъкваше да прави снимки на това, което трябваше да бъде затворена снимачна площадка, докато режисирах видеоклип", твърди той. "Не познавам този човек. Никога не съм бил с този човек."

След това 31-годишният Скот сякаш директно помоли Кар да "спре с непрекъснатите кибер игри и измислените истории".

Съобщава се, че двамата са били забелязани за първи път през 2013 г., много преди музикантът да започне да се среща с 25-годишната Дженър, с която вече има две деца.

През годините интернет потребители са открили улики, които предполагат, че Скот и Кар никога не са прекъсвали напълно връзката си.

Говори се също, че тя е участвала в кратката му раздяла с Дженър през 2019 г., което моделът тогава определи като "фалшив разказ", съобщи dir.bg.

Кар не закъсня с отговора си към рапъра и дори показа снимки и скрийншоти, които показват, че тя е била поканена на снимките на клипа и дори стига до там да каже: "ти изневеряваш на тази "ку*ка" всяка вечер и целия град го вижда, но си мълчи", имайки предвид Кайли.

