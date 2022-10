Андреа Бочели осинови ранено куче от Украйна (ВИДЕО)

Известният италиански тенор Андреа Бочели осинови куче, спасено след освобождението на украинския град Купянск от руските войски. Историята на тежко ранения Джак, който също е загубил и слуха си, била публикувана от украински уебсайт.

След като ветеринар излекувал кучето, властите в Киев организирали транспортирането му директно до дома на оперната звезда. В Twitter беше публикувано и видео от първата им среща.

Italian singer @AndreaBocelli adopted dog Jack from Kupiansk, Kharkiv oblast.

Jack🐶 was wounded and lost his hearing due to loud explosions.

❤



📽: Олесь Маляревич pic.twitter.com/6Lq5pHN9l1