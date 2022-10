След 6-годишна пауза: Риана пуска нова песен

След успехите си в модата и козметиката и след раждането на първото си дете, световната суперзвезда Риана се завръща към музиката за заглавната песен в саундтрака на най-новия филм на "Марвел", предаде Франс прес, цитира БТА.

34-годишната Риана пуска в петък парчето "Lift Me Up", което е включено в саундтрака на "Черната пантера: Уаканда завинаги", след след 6-годишно "мълчание" като солова изпълнителка. Най-новата продукция на "Марвел" ще тръгне по кината по целия свят след две седмици.

Последната солова песен "Love on the Brain" на Риана е от 2016 г.

Няколко ноти от новото парче "Lift Me Up" вече бяха разпространени в социалните мрежи.

Rihanna’s new single ‘Lift Me Up’ for the #WakandaForever soundtrack was written as a tribute to the life and legacy of Chadwick Boseman. pic.twitter.com/9Zafft3EGn