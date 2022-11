Джо Байдън и съпругата му отпразнуваха първия си Хелоуин в Белия дом (ВИДЕО+СНИМКИ)

Президентът Джо Байдън и първата дама Джил Байдън посрещнаха малчугани в Белия дом за Хелоуин, като за първи път от встъпването в длъжност бяха домакини на тържеството за празника, предаде Ройтерс.

Съпрузите Байдън, към които се присъединиха членове на семейството им, сред които дъщеря им Наоми, се срещнаха за кратко с децата, раздадоха им бонбони, помахаха им и отправиха към тях насърчителни думи.

Pres. Biden and first lady Jill Biden welcomed a few astronauts, a couple of Buzz Lightyears and even Michael Myers to the White House for Halloween. https://t.co/8yRhcWosNJ pic.twitter.com/rY1HdSDQvW