Дарвинови награди: Футболист загина при скок от 30-метрова скала, жена му засне фаталния подвиг (ВИДЕО)

Нидерландският футболист Мурад Ламрабат беше гладен за ваканционен адреналин: скачане от скала в океана! Мислейки си: „Атлетичната ми сила ще ме отведе в красивите сини води на 30 метра по-долу!“, той инструктира съпругата си да заснеме фаталния подвиг, издаде триумфален вопъл и се заби в бездната.

Имайте предвид, че 30 метра са високи дори за опитни скални гмуркачи. 10 метра е хоризонталното разстояние, необходимо за падане в дълбока вода от тази скала.

🇳🇱 The Dutch tourist who tragically lost his life after trying to perform a daredevil cliff jump in Mallorca has been named as 31-year-old former Vitesse Arnhem player, Mourad Lamrabatte. 🙏



Tragically his wife filmed the incident. 😢 pic.twitter.com/HXaDbZOQPo