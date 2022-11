Звукозаписна компания съди Кание Уест

Кание Уест е съден от звукозаписна компания заради това, че е добавил „Life Of The Party“, съвместната си песен с Андре 3000, към устройството си Stem Player, без да получи разрешение от компанията, притежаваща правата върху песента.



В “Life Of The Party“ 45-годишният Уест е направил семпъл на песента „South Bronx“ от 1987 г. на Boogie Down Productions с участието на хип-хоп легендата KRS-One.



Компанията, която притежава правата върху песента, заяви в юридически документи, разгледани от TMZ, че Уест никога не е придобивал правата за семплиране на „South Bronx“ за „Life Of The Party“, пише БГНЕС.

Уест е включил песента като бонус парче в албума си „Donda“, което е пуснал в Stem Player. Звукозаписната компания заяви, че Уест и екипът му са използвали песента в рекламата на устройството.



Уест и бизнес партньорът му Алекс Клайн са спечелили около 2,2 млн. долара, след като са пуснали в продажба около 11 000 устройства Stem Player през първия ден от пускането му, заяви звукозаписната компания в съдебните документи, като добави, че екипът на Уест първоначално се е опитал да го лицензира, но в крайна сметка е оттеглил офертата си. В иска звукозаписната компания настоява съда да блокира по-нататъшното семплиране на песента от Уест и да им изплати печалбите, натрупани от използването ѝ.



Уест доминира в заглавията на вестниците след серия от антисемитски изказвания, което накара редица компании да прекъснат връзките си с него. Професионалните последици от многократните антисемитски изявления на Уест включват прекъсване на връзките на Adidas с него на 25 октомври заради поведението му. Foot Locker и Gap също свалиха стоките на Yeezy от рафтовете си, а модните остриета, сред които списание Vogue и Balenciaga, публично се дистанцираха от рапъра/моден дизайнер. Агенцията за таланти CAA изхвърли Уест от списъка си, а документалният филм за Уест, заснет от студиото MRC, беше отложен.