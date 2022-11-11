Новини
Кой има имен ден днес, 11 ноември 2025 г. Честито!

11 Ноември, 2022 06:03, обновена 10 Ноември, 2025 19:35 34 997 29

Българската православна църква почита Свети Мина, започват "Вълчите празници"

Кой има имен ден днес, 11 ноември 2025 г. Честито! - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 11 ноември българинът почита свети Мина, преданията разказват за многобройните чудеса, които светецът извършвал. Вярвали, че ако му се помолят от сърце, той ще им помогне. Свети Мина идвал в сънищата и мислите на хората и вършел чудеса. Явявал се пред грешници, разобличавал ги и така ги връщал към праведния живот.

Свети Мина бил воин в Египет и изповядвал християнската вяра. Той се почита като един от най-изявените воини и закрилник на военнослужещите. Някога той бил прочут и смел войн, но се оттеглил в пустинята, защото дивите зверове били по-добри от хората езичници.

В превод от гръцки името на светеца означава „намирам“, „съобщавам“ и затова сред българите се разпространява вярата, че помага да се открият откраднати и загубени вещи и животни. Познат в Родопите като свети Мина сребърен, приет за покровител на всички, поддържа надеждата, че няма нищо невъзвратимо. Важно условие е да не се пристрастяваме към вещите и да не тъгуваме отчаяно за тях.

Според народната етимология името на св. Мина се свързва и с глагола „разминава“, поради което почитат светеца – „да се разминат болестите и лошото по хората“. Приет за народен лечител, днес знахари и екстрасенси го почитат. Свети Мина е покровител и на жените, затова към него са насочени молитвите им за здраве на дома и децата. Пътниците също се обръщат към него с надеждата той да ги пази по далечните пътища на земята.

Празникът на св. Мина бележи средата на т. нар. Вълчи празници – времето от Архангеловден /8 ноември/ до Коледни заговезни /14 ноември/, в което вълците бесуват. На места Вълчите празници започват от Коледни заговезни и свършват на Въведение Богородично /21 ноември/. Последният ден е посветен на най-страшния вълк, който върви последен след стадото, познат като Куцулан.

Българинът е натоварил св. Мина и с мисията да бъде господар на вълците, да ги пуска и прибира. Поради господството му над тях в иконографската традиция на самоковската школа, св. Мина е изобразяван като воин, яхнал бял кон. В едната си ръка държи копие, а в другата – два завързани вълка. В Софийско и Средна Стара планина казват, че св. Мина „повежда Вълчите празници“. В софийските селища наричат тези дни Вучляци или Вълкови дни, а в троянските и тетевенските села са познати като Зверини празници, а първият ден от този период наричат Дзверин ден.

На този ден се лепят кал или тор около огнището и зад вратата – ритуали, свързани с вярването, че трябва да се залепят на вълка очите. Връзват се ножиците, а жените шият предния и задния край на полите си, за да се завържат и зашият устата на животното. Не се споменава и името на страшния звяр. Казват, че вълчицата не може да забременее, ако не хапне жив въглен или вълнен плат, изработен през тези дни. Затова пепелта от огнищата не се изхвърля, а въглените се гасят във вода. Спазват се различни забрани, за да не слизат вълците наблизо до селището, да не нападат стадата и хората - жените не предат, не тъкат и не бродират, не се носи и вълнената дреха изработена през тези дни, за да не излезе вълк насреща. Не се чука сол, не се дялка дърво, не се пипа гребен, не се ринат оборите на конете и кошарите. Тези забрани се спазват особено през Вълчите празници.

В Сливенско св. Мина почитат като митичен повелител на една от най-страшните болести, върлувала в миналото – чумата, защото според преданието „св. Мина заловил и заключил болестта“. В селищата из Пирин, светеца приемат за господар на „лошите болести“ и на епилепсията. Традицията повелява да се обрече в храма курбан в негова чест, да се окичат иконите му с цветя и с дарове, да се омесят питки, намазани с мед, за да пропъди св. Мина всички болести далеч от селото.

В народните представи празникът на св. Мина се счита за „тежък“ ден и затова жените трябва да го почитат, в противен случай ще пострадат лошо. На празника му отиват в църква или параклис и палят свещи за здраве. При тръгване на дълъг път хората се прекръстват с пожелание: „Свети Мина да е напред и да помага!“. Когато човек се разболее или си загуби нещо ценно, пали свещ пред иконата на светеца.

Българинът се е научил да гадае и предсказва по времето - ако в тези дни небето е ясно и слънчево, през лятото пчелите ще са добри и работливи.

Близо до София се намира обрадовският манастир „Св. великомъченик Мина“. В него се съхранява чудотворната икона на светеца, пред която потокът от вярващи никога не стихва, особено около 11 ноември, когато много хора се събират с вяра, надежда и почит.

Църквата го почита заедно със св. Виктор и Викентий, за това именици на този ден са Мина, Виктор, Викентий, Минка, Виктория и техните производни. Да им пожелаем здраве, мъдрост и успехи.

Изготвил: Теменуга Йорданова, етнолог, източник: regnews.net


  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    41 8 Отговор
    ЧИД на ПРАЗНУВАЩИТЕ ХОРА

    Коментиран от #4

    06:17 11.11.2022

  • 2 Име

    85 9 Отговор
    Поклон пред Свети Мина! Един от достойните войни на Христа. Той е бил египтянин. Изповядвал е християнската вяра и служил във войската, разположена в Котуанската област. По това време в Рим царуват заедно нечистивите царе Диоклетиан и Максимиан. Те издали указ да се убиват всички християни, които не се покланят на идолите. Свети Мина се противопоставил на това и го убили мъченически. Ако му се молите искрено от душа и сърце изпълнява много бързо желанията. Честито на именниците! Амин!

    06:26 11.11.2022

  • 3 Минка

    14 37 Отговор
    Бездомници, сираци, народни лечители, войници, хората тръгнали на дълъг път и жените. В християнската религия отношението към жените е доста унизително.

    08:40 11.11.2022

  • 4 ГРАД ПРАВЕЦЦ

    19 24 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    ДРУЖБА със СССР

    08:41 11.11.2022

  • 5 гост

    38 6 Отговор
    Не мисля ,че е редно да се подигравате с този светец.Свети Мина е един от най-светлите образи в християнството,а вие сте просто некакви си хакерчета.Е кой е по.

    Коментиран от #12

    23:04 11.11.2022

  • 6 Миньоните от Перник

    10 14 Отговор
    Празник на миньорите и сапьорите, както и на продавачките в минимаркета.

    08:32 11.11.2023

  • 7 Копейката

    7 12 Отговор
    А вие ко праите ве, само чушкопеци

    14:10 11.11.2023

  • 8 Мъдрият

    22 5 Отговор
    Честит празник на всички православни християни и честит имен ден на всички именици!

    (Освен Св.Мина днес се празнува и Св.Виктор!)

    Коментиран от #9, #11, #13, #26

    14:29 11.11.2023

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гост666

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "Мъдрият":

    Не може да не пропуснеш да добавиш нещо .

    06:36 11.11.2024

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тц, тц, тц ...

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Гост":

    Ти дори не знаеш, че не е мина, а МинА.

    Коментиран от #21

    08:17 11.11.2024

  • 16 999

    3 4 Отговор

    До коментар #12 от "Гост":

    Не знаеш какво правиш...невежа!

    Коментиран от #20

    08:35 11.11.2024

  • 17 Мъдрият

    16 4 Отговор
    Честит празник на всички православни християни и честит имен ден на имениците!

    Пак сте пуснали езическа статия - две изречения за православния светец и цяла статия суеверия и простотии!

    Днес Православната църква отбелязва паметта на много светци:
    1. Свети великомъченик Мина
    2. Светите мъченици Виктор и Стефанида
    3. Свети мъченик Викентий
    4. Преподобния наш отец Теодор Студит
    5 .Свети Стефан Дечански, крал на Сърбия
    6. Блажения Максим, Христа ради юродив, Московски чудотворец

    Свети Мина наистина помага за:
    - намиране на изгубени вещи - три пъти съм виждал такива чудесни събития,
    - за създаване на семейство също: има много такива случаи.

    По молитвите на днес честваните светци: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!

    Коментиран от #18, #19, #22, #28

    08:38 11.11.2024

  • 18 Гост666

    3 6 Отговор

    До коментар #17 от "Мъдрият":

    Къде видя езическо ,че аз не видях такова . Зор да добавиш нещо и от тебе .

    10:23 11.11.2024

  • 19 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    4 4 Отговор

    До коментар #17 от "Мъдрият":

    Явно за вас религията е най важното . Друго ни ви интересува . И пак да добавите нещо към статията .

    10:24 11.11.2024

  • 20 Гост

    2 5 Отговор

    До коментар #16 от "999":

    Какво рече кой е невежа . Религиозните неща не са важни , за мен . Вие си вярвайте колкото искате .

    Коментиран от #24

    10:26 11.11.2024

  • 21 Гост

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Тц, тц, тц ...":

    И от къде мина през полето мина тоя Мина . Това в англоезичните страни е женско име.

    10:28 11.11.2024

  • 22 Мъдрец - Молар

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "Мъдрият":

    Още една добавка към статията и критика за нея . Щом е написано занчи е вярно . А езическите ритуали са част от религията . Малко променени .

    10:30 11.11.2024

  • 23 Интересно къде в светите писания

    2 0 Отговор
    Е споменат Куцулан.

    11:13 11.11.2024

  • 24 999

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    Би ли обяснил защо пишеш под такава тема тогава...А?

    11:15 11.11.2024

  • 25 Българин 🇧🇬

    8 1 Отговор
    Честит празник !

    12:06 11.11.2024

  • 26 ами,

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мъдрият":

    На 18 АПРИЛ е празника на СВ. ВИКТОР НИКОМЕДИЙСКИ.Днес е само на св.Мина.

    16:39 11.11.2024

  • 27 Факт

    1 1 Отговор
    Християнството идва от Египет!

    20:58 11.11.2024

  • 28 секто

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Мъдрият":

    изкуфяла стига лъга хората

    06:46 12.11.2024

  • 29 Уточнение

    1 0 Отговор
    Половината изредени неща са езически и нямат нищо общо с християнството.

    06:22 11.11.2025