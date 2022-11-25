Кой има имен ден днес, 25 ноември 2025 г. Честито!

Новини
25 Ноември, 2022 06:00, обновена 24 Ноември, 2025 20:46

Православната църква чества днес паметта на Св. Климент Охридски

Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Във всички епархии на Българската православна църква се отслужва Света Литургия. Свети Климент Охридски е български средновековен учен и първият епископ, проповядвал на старобългарски език. Православната църква го тачи като един от светите Седмочисленици. Архиепископът е сред учениците на светите братя Кирил и Методий, които разгърнали своята проповедническа и книжовна дейност из пределите на България. Днес Софийският университет "Св. Климент Охридски" отбелязва своя патронен празник.

Свети Климент е основал просветна школа в Охрид, посещавана от над 3500 ученици. Десетилетия наред книжовникът работил за утвърждаването на християнската вяра сред своя народ. Превеждал книги от гръцки на български език; построил църкви и манастири, а с молитвата си извършвал множество чудеса. Климент придружавал своите учители в Рим, където бил ръкоположен в свещенически сан от римския папа Адриан ІІ. След смъртта на св. Методий, архиепископ Моравски (†885 г.), немското духовенство изгонило из Моравия апостолите на славянската реч. Тогава св. Климент с някои свои събратя намерил добър прием в родната си България, която вече официално била приела християнството и имала нужда от учители на славянски език

Благоверният цар Борис–Михаил изпратил Климента (886 г.) в югозападната половина на своята обширна държава, в македонската област Кутмичевица с главни градове Девол и Охрид. Там той работил с голяма ревност между новопокръстените българи като учител и свещеник. На събора в Преслав (893 г.) Климент бил избран за "пръв епископ на българския език".

Като свещеник и епископ той неуморно работил 30 години (886-916 г.) за утвърждаване на християнската вяра сред своя народ. Денем той обучавал деца и юноши, а нощем се молел и пишел: превеждал книги от гръцки на български език; съставял проповеди за празници, които сам произнасял или неговите ученици ги прочитали пред новопокръстения български народ. Построил църкви и манастири. С молитвата си извършвал много чудеса. Той опростил глаголицата и съставил буквите на тъй наречената славянска азбука "кирилица". Само в западната половина на тогавашна България св. Климент имал около 3500 ученици, които приемали свещен сан и постепенно измествали из България гръцкото духовенство с неговия непонятен за простия народ гръцки език.

Като си приготвил предварително гроб в основания от него манастир "Св. Пантелеймон", св. Климент починал на 27 юли 916 година. След смъртта му Господ го прославил с благодатни чудеса. Служба и жития на св. Климент са съставени от негови непосредствени ученици или от далечни наследници на епископската му катедра, като знаменитите охридски архиепископи Теофилакт (1094-1107 г.) и известният канонист Димитрий Хоматиян (1216-1234 г.).

Имен ден празнуват: Климент, Климентина и Клементина.


  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    12 8 Отговор
    ЧИД на ПРАЗНУВАЩИТЕ ИД или други ПРАЗНИЦИ ХОРА

    06:05 25.11.2022

  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    13 7 Отговор
    ЧЕСТИТО на всички ХОРА които имат ПОВОД ПРАЗНИК

    07:24 25.11.2022

  • 3 редник

    15 3 Отговор
    " Той опростил глаголицата и съставил буквите на тъй наречената славянска азбука "кирилица".

    По-точно - създал е българската азбука!
    --------------------
    Честито на имениците!

    09:10 25.11.2022

  • 4 Мъдрият

    29 3 Отговор
    Честит имен ден на всички именици православни християни!

    Този път статията е добра, зашото е по Житиято на Свети Климент епископ Охридски - само така, авторе!

    Не знам защо неговата велика роля за България и за православния християнски свят - винаги е малко недооценявана: значи най-важните и велики негови дела са:

    1. Обучаването на над 3000 свещеници, което позволява да имаме свои български духовници и да не сме зависими от Византия!

    2, Съставянето на българската азбука - Кирилицата!

    Тук куриозът е, че тя дори не е кръстена на неговото име?! А е кръстена на св. Константин Кирил философ - който написва друга азбука: славянската - глаголицата!

    Да, Свети Климент ползва и глаголицата, но всъщност Кирилицата, която той съставя - е много по-близко до латиницата. Така, че това е неговото второ велико дело - да имаме самостоятелна, своя, българска азбука!

    Нека Бог по молитвите Свети Климент епископ Охридски да ни дари твърда вяра, крепка надежда и силна любов към Бога! И да обичаме и ближните си като себе си!

    Коментиран от #8, #10

    07:02 25.11.2023

  • 5 Цимент Бетонов

    2 9 Отговор
    С теакива статии подкопавате македонския идентитет. Кирилицата, методиевицата, глаголицата и шльокавицата са измислени в македония още от древните македонци.

    07:47 25.11.2023

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мъдрият

    10 1 Отговор
    Честит празник и честит имен ден на всички именици православни християни!

    Нека Бог по молитвите на Свети Климент епископ Охридски да ни дари крепка вяра, познание и любов към Бога, и спасение на душите ни! Амин!


    п.с. Статията е от миналата година, затова пиша коментар и за тази година.

    Коментиран от #9, #11

    08:22 25.11.2024

  • 8 Гост666

    2 8 Отговор

    До коментар #4 от "Мъдрият":

    Браво дядо попе . Тоя път не критикуваш мъдрецо.

    08:33 25.11.2024

  • 9 Гост666

    3 8 Отговор

    До коментар #7 от "Мъдрият":

    И какво като от миналата година няма всеки път да се пише едно и също.

    08:35 25.11.2024

  • 10 Салмонела

    2 8 Отговор

    До коментар #4 от "Мъдрият":

    Я този път сте доволен в единия коментар . И какво като е от миналата година статията , то нещо нова няма за тези празници едно и също. Но вие трябва да се изкажете . Чакаме с нетърпение вашите коментари по други теми. Или за Коледа чак да имаме търпение.

    08:38 25.11.2024

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.