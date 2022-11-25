Кой има имен ден днес, 25 ноември 2025 г. Честито!

Православната църква чества днес паметта на Св. Климент Охридски.
Във всички епархии на Българската православна църква се отслужва Света Литургия. Свети Климент Охридски е български средновековен учен и първият епископ, проповядвал на старобългарски език. Православната църква го тачи като един от светите Седмочисленици. Архиепископът е сред учениците на светите братя Кирил и Методий, които разгърнали своята проповедническа и книжовна дейност из пределите на България. Днес Софийският университет "Св. Климент Охридски" отбелязва своя патронен празник.
Свети Климент е основал просветна школа в Охрид, посещавана от над 3500 ученици. Десетилетия наред книжовникът работил за утвърждаването на християнската вяра сред своя народ. Превеждал книги от гръцки на български език; построил църкви и манастири, а с молитвата си извършвал множество чудеса. Климент придружавал своите учители в Рим, където бил ръкоположен в свещенически сан от римския папа Адриан ІІ. След смъртта на св. Методий, архиепископ Моравски (†885 г.), немското духовенство изгонило из Моравия апостолите на славянската реч. Тогава св. Климент с някои свои събратя намерил добър прием в родната си България, която вече официално била приела християнството и имала нужда от учители на славянски език
Благоверният цар Борис–Михаил изпратил Климента (886 г.) в югозападната половина на своята обширна държава, в македонската област Кутмичевица с главни градове Девол и Охрид. Там той работил с голяма ревност между новопокръстените българи като учител и свещеник. На събора в Преслав (893 г.) Климент бил избран за "пръв епископ на българския език".
Като свещеник и епископ той неуморно работил 30 години (886-916 г.) за утвърждаване на християнската вяра сред своя народ. Денем той обучавал деца и юноши, а нощем се молел и пишел: превеждал книги от гръцки на български език; съставял проповеди за празници, които сам произнасял или неговите ученици ги прочитали пред новопокръстения български народ. Построил църкви и манастири. С молитвата си извършвал много чудеса. Той опростил глаголицата и съставил буквите на тъй наречената славянска азбука "кирилица". Само в западната половина на тогавашна България св. Климент имал около 3500 ученици, които приемали свещен сан и постепенно измествали из България гръцкото духовенство с неговия непонятен за простия народ гръцки език.
Като си приготвил предварително гроб в основания от него манастир "Св. Пантелеймон", св. Климент починал на 27 юли 916 година. След смъртта му Господ го прославил с благодатни чудеса. Служба и жития на св. Климент са съставени от негови непосредствени ученици или от далечни наследници на епископската му катедра, като знаменитите охридски архиепископи Теофилакт (1094-1107 г.) и известният канонист Димитрий Хоматиян (1216-1234 г.).
Имен ден празнуват: Климент, Климентина и Клементина.
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
06:05 25.11.2022
2 ГРАД КОЗЛОДУЙ
07:24 25.11.2022
3 редник
По-точно - създал е българската азбука!
--------------------
Честито на имениците!
09:10 25.11.2022
4 Мъдрият
Този път статията е добра, зашото е по Житиято на Свети Климент епископ Охридски - само така, авторе!
Не знам защо неговата велика роля за България и за православния християнски свят - винаги е малко недооценявана: значи най-важните и велики негови дела са:
1. Обучаването на над 3000 свещеници, което позволява да имаме свои български духовници и да не сме зависими от Византия!
2, Съставянето на българската азбука - Кирилицата!
Тук куриозът е, че тя дори не е кръстена на неговото име?! А е кръстена на св. Константин Кирил философ - който написва друга азбука: славянската - глаголицата!
Да, Свети Климент ползва и глаголицата, но всъщност Кирилицата, която той съставя - е много по-близко до латиницата. Така, че това е неговото второ велико дело - да имаме самостоятелна, своя, българска азбука!
Нека Бог по молитвите Свети Климент епископ Охридски да ни дари твърда вяра, крепка надежда и силна любов към Бога! И да обичаме и ближните си като себе си!
Коментиран от #8, #10
07:02 25.11.2023
5 Цимент Бетонов
07:47 25.11.2023
7 Мъдрият
Нека Бог по молитвите на Свети Климент епископ Охридски да ни дари крепка вяра, познание и любов към Бога, и спасение на душите ни! Амин!
п.с. Статията е от миналата година, затова пиша коментар и за тази година.
Коментиран от #9, #11
08:22 25.11.2024
8 Гост666
До коментар #4 от "Мъдрият":Браво дядо попе . Тоя път не критикуваш мъдрецо.
08:33 25.11.2024
9 Гост666
До коментар #7 от "Мъдрият":И какво като от миналата година няма всеки път да се пише едно и също.
08:35 25.11.2024
10 Салмонела
До коментар #4 от "Мъдрият":Я този път сте доволен в единия коментар . И какво като е от миналата година статията , то нещо нова няма за тези празници едно и също. Но вие трябва да се изкажете . Чакаме с нетърпение вашите коментари по други теми. Или за Коледа чак да имаме търпение.
08:38 25.11.2024
