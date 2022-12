Най-старите дънки в света бяха продадени на търг за над 100 хил. долара

Мъжки работни панталони, за които служителите на търг в Ню Йорк смятат, че може да са най-старите дънки в света, са продадени за 114 000 USD, предаде Би Би Си.

Панталоните са намерени в потънал сандък при корабокрушение през 1857 г. близо до бреговете на Северна Каролина. Те са с пет копчета и се смята, че са принадлежали на миньор, пише БГНЕС.

Дънките бяха сред 270-те сувенира от епохата на Златната треска, които бяха продадени за общо близо 1 млн. долара, според Holabird Western Americana Collections.

