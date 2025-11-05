Сидни Суини за пръв път коментира рекламата за дънки и подкрепата на Доналд Тръмп

Американската актриса Сидни Суини попадна във фокуса на недоволство от определена група от хора през лятото след участието си в рекламна кампания на модната марка American Eagle, посветена на... дънки. Причина за острата реакция стана използваният слоган „Sydney Sweeney Has Great Jeans“ („Сидни Суини има страхотни дънки“), който мнозина тълкуваха като игра на думи с „genes“ („гени“), придавайки му подтекст, свързан с евгеника и дори бели супремасистки внушения.

Актрисата коментира за първи път казуса в интервю за списание GQ, като заяви, че не е почувствала необходимост да публикува официална позиция въпреки критиките. „Споделям на приятелките си, когато ми тежи. Но до там. Аз знам коя съм, знам какви са ценностите ми. Знам, че съм добър човек. Че обичам хората. И съм просто развълнувана за това, което предстои. Не позволявам на другите да определят коя съм“, заяви актрисата.

Относно самата реклама Сидни Суини каза: „Направих реклама на дънки. Реакцията определено ме изненада, но обожавам дънки. Това е всичко, което нося. Всеки ден съм с дънки и тениска.“

Полемиката привлече вниманието и на бившия американски президент Доналд Тръмп, който публично изрази подкрепа за Суини и за кампанията на American Eagle. По думите на актрисата, било ѝ „сюрреалистично“ да разбере, че Тръмп има мнение по въпроса.

Междувременно се появиха съобщения, че продажбите на American Eagle и посещаемостта в магазините са се понижили след старта на кампанията. Сидни Суини обаче отрече да е била лично засегната от това. „Бях наясно с числата в реално време. Когато започнаха заглавията, че посещаемостта в магазините е спаднала с определен процент — нищо от това не беше вярно. Всичко беше измислено, но никой не можеше да го опровергае, защото компанията беше в т.нар. „тих период“. Беше просто много говорене. А аз знаех каква е целта на тази реклама — страхотни дънки. И това не ми повлия по никакъв начин“, добави тя.

От American Eagle също излязоха с официално изявление: „Фразата „Sydney Sweeney Has Great Jeans“ винаги е била свързана с дънките. Нейните дънки. Нейната история. Ще продължим да празнуваме начина, по който всеки носи своите дънки на AE — с увереност и по свой собствен начин. Страхотните дънки стоят добре на всеки.“