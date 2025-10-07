Мелания Тръмп се яви по дънки пред американски моряци (СНИМКА)

Американският модел, дизайнер и съпруга на президента на САЩ Доналд Тръмп, Мелания, присъства на събитие по случай 250-годишнината на военноморската корабостроителница в Норфолк, Вирджиния, в необичаен тоалет, предизвиквайки фурор в интернет. Снимки и коментари за събитието се появиха на уебсайта Page Six.
55-годишната дама се появи пред военните в тъмносини дънки, бяла риза и кафяво кожено бомбър яке. Тя съчета визията си с черни мокасини и бяла бейзболна шапка с надпис „USA“. Г-жа Тръмп беше с розово червило.
Читателите на портала похвалиха външния вид на първата дама в секцията за коментари. „Мелания изглежда великолепно“, „Кожено яке, слънчеви очила и мокасини, този път без токчета. Умно решение“, „Нашата Мелания изглежда зашеметяващо в това кожено яке“, „Толкова е хубаво да я видя като първа дама“ и „Разкошен външен вид“, написаха те.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПъпетРежим
07:48 07.10.2025
2 СърррррбеЖ
07:58 07.10.2025
3 иван костов
08:00 07.10.2025
4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
08:04 07.10.2025
5 12340
Фотофобия ли има, що ли? :))
08:05 07.10.2025
6 БайДОНЧ0
08:23 07.10.2025
7 оооо
08:25 07.10.2025
8 ШЕФА
Коментиран от #10
08:29 07.10.2025
9 Разбирач
08:41 07.10.2025
10 ратай
До коментар #8 от "ШЕФА":цунка ли малкия валодя вече
09:11 07.10.2025