Мелания Тръмп се яви по дънки пред американски моряци (СНИМКА)

Американският модел, дизайнер и съпруга на президента на САЩ Доналд Тръмп, Мелания, присъства на събитие по случай 250-годишнината на военноморската корабостроителница в Норфолк, Вирджиния, в необичаен тоалет, предизвиквайки фурор в интернет. Снимки и коментари за събитието се появиха на уебсайта Page Six.

55-годишната дама се появи пред военните в тъмносини дънки, бяла риза и кафяво кожено бомбър яке. Тя съчета визията си с черни мокасини и бяла бейзболна шапка с надпис „USA“. Г-жа Тръмп беше с розово червило.

Читателите на портала похвалиха външния вид на първата дама в секцията за коментари. „Мелания изглежда великолепно“, „Кожено яке, слънчеви очила и мокасини, този път без токчета. Умно решение“, „Нашата Мелания изглежда зашеметяващо в това кожено яке“, „Толкова е хубаво да я видя като първа дама“ и „Разкошен външен вид“, написаха те.