Мелания Тръмп се яви по дънки пред американски моряци (СНИМКА)

7 Октомври, 2025 07:22 2 151 10

  • мелания тръмп-
  • моряци-
  • дънки-
  • норфолк-
  • сащ

Тя съчета визията си с черни мокасини и бяла бейзболна шапка с надпис „USA“

Мелания Тръмп се яви по дънки пред американски моряци (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският модел, дизайнер и съпруга на президента на САЩ Доналд Тръмп, Мелания, присъства на събитие по случай 250-годишнината на военноморската корабостроителница в Норфолк, Вирджиния, в необичаен тоалет, предизвиквайки фурор в интернет. Снимки и коментари за събитието се появиха на уебсайта Page Six.

55-годишната дама се появи пред военните в тъмносини дънки, бяла риза и кафяво кожено бомбър яке. Тя съчета визията си с черни мокасини и бяла бейзболна шапка с надпис „USA“. Г-жа Тръмп беше с розово червило.

View this post on Instagram

A post shared by Melania Trump (@melaniatrumprofile)


Читателите на портала похвалиха външния вид на първата дама в секцията за коментари. „Мелания изглежда великолепно“, „Кожено яке, слънчеви очила и мокасини, този път без токчета. Умно решение“, „Нашата Мелания изглежда зашеметяващо в това кожено яке“, „Толкова е хубаво да я видя като първа дама“ и „Разкошен външен вид“, написаха те.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПъпетРежим

    11 1 Отговор
    На тая дънките шъ й цепнат

    07:48 07.10.2025

  • 2 СърррррбеЖ

    8 2 Отговор
    Бай Доньо не Я Чеше от доста време

    07:58 07.10.2025

  • 3 иван костов

    21 1 Отговор
    Както и да се появи Мелания Тръмп, винаги е радост за окото! Не е като онези корави типове, които се водят "жени" на Макрон и Обама!😂

    08:00 07.10.2025

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    11 0 Отговор
    Довечера моряците яко ще лъскат... паркета...

    08:04 07.10.2025

  • 5 12340

    6 0 Отговор
    Всякак изглежда добре, ама шапкте си що нахлузва до носа чак?
    Фотофобия ли има, що ли? :))

    08:05 07.10.2025

  • 6 БайДОНЧ0

    4 0 Отговор
    Ами те не е М.Монро, та да се ябява по бяла рокличка...

    08:23 07.10.2025

  • 7 оооо

    1 0 Отговор
    Може и без дънки......

    08:25 07.10.2025

  • 8 ШЕФА

    6 3 Отговор
    Мелания,обади се в Москва да поздравиш най Великият на света Владимир Путин,има рожден ден,Господ здраве и успехи да му дава и ще му дава защото борбата на Русия е за справедливост и мир !

    Коментиран от #10

    08:29 07.10.2025

  • 9 Разбирач

    2 2 Отговор
    По красива и женствена е от наша президентша.

    08:41 07.10.2025

  • 10 ратай

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ШЕФА":

    цунка ли малкия валодя вече

    09:11 07.10.2025