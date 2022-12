Андреа Бочели запали светлините на "Емпайър Стейт Билдинг" в чест на последния проект нa фондация му

По време на коледното си турне в САЩ Андреа Бочели освети с цветовете на своята фондация символичния паметник на Ню Йорк "Емпайър Стейт Билдинг". Неговият проект създава хорове с деца в неравностойно положение, пише NOVA.

„В Ню Йорк вече съм си у дома, защото живея в града от много години. Тук получих най-доброто удовлетворение в кариерата си. Моята фондация е капка в голямо море, но се стреми да направи всичко възможно, за да даде на този свят друго лице“, заяви Бочели.

Italian tenor Andrea Bocelli visited New York City's Empire State Building for a ceremonial lighting in honor of his foundation's latest project pic.twitter.com/QjdZnw1GUx