Елизабет Хърли на 61 г.: Вдъхновение за милиони жени по света (СНИМКИ)

На 10 юни 2026 г. Елизабет Хърли навършва 61 години – и ако има някой, който доказва, че възрастта е просто число, то това е именно тя. Със своята класическа красота, британски чар и изумителна кариера, тя остава вдъхновение за милиони жени по света, пише edna.bg.

От английското село до червения килим

Родена през 1965 г. в Бейсингстоук, Хемпшър, Елизабет Джейн Хърли започва като мечтателно момиче, което изучава танци и театър. Пътят ѝ към славата не е мигновен, но една-единствена поява променя всичко – черната рокля на Versace с огромните златни фиби, която тя носи на премиерата на "Четири сватби и едно погребение" през 1994 г., я превръща в модна икона завинаги.

Кариера пред и зад камерата

Хърли става известна не само със стила си, но и с актьорските си роли. Помним я от филми като Бедазълд (2000) и Остин Пауърс: Международен човек на мистерията (1997). През годините тя успешно преминава от киното към телевизията – сериалът The Royals (2015–2018), в който играе кралица Хелена, ѝ спечели ново поколение фенове.

Но актьорството не е единственото ѝ поприще. Елизабет е и успешна бизнесдама – през 2005 г. създава своя линия бански костюми Elizabeth Hurley Beach, доказвайки, че знае как да управлява марка със стил и последователност.

Живот извън светлините

В личен план Хърли често е била в светлината на прожекторите – особено по време на дългогодишната си връзка с актьора Хю Грант. Въпреки че се разделят, остават близки приятели и до днес – пример за зряла и емоционално здрава връзка след раздяла.

Елизабет е и горда майка на сина си Деймиън, когото отглежда сама. Двамата често споделят забавни и стилни моменти в социалните мрежи, а връзката им е вдъхновение за много майки и синове.

Любовта с Били Рей Сайръс

Една от най-коментираните теми около британската актриса остава връзката ѝ с кънтри звездата Били Рей Сайръс. Двамата наскоро се появиха заедно на благотворителната гала на Лондонската въздушна линейка, където привлякоха вниманието на медиите с елегантната си визия и демонстрираната близост.

През май Хърли даде интервю, в което заяви, че отношенията им се чувстват „напълно естествени“, тъй като животът във фермата на Сайръс в Тенеси много ѝ напомня на собственото ѝ имение в Глостършър, Англия.

Благотворителна дейност

Актрисата остава едно от най-разпознаваемите лица на кампанията за борба с рака на гърдата на Estée Lauder Companies. На тазгодишното благотворително събитие Hot Pink Party в Ню Йорк тя отново беше сред основните посланици на инициативата. Събитието събра над 9 милиона долара за научни изследвания.