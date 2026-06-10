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Елизабет Хърли на 61 г.: Вдъхновение за милиони жени по света (СНИМКИ)

Елизабет Хърли на 61 г.: Вдъхновение за милиони жени по света (СНИМКИ)

10 Юни, 2026 09:35 4 477 21

  • елизабет хърли-
  • рожден ден

Вижте любопитни подробности от биографията на актрисата

Елизабет Хърли на 61 г.: Вдъхновение за милиони жени по света (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 10 юни 2026 г. Елизабет Хърли навършва 61 години – и ако има някой, който доказва, че възрастта е просто число, то това е именно тя. Със своята класическа красота, британски чар и изумителна кариера, тя остава вдъхновение за милиони жени по света, пише edna.bg.

От английското село до червения килим

Родена през 1965 г. в Бейсингстоук, Хемпшър, Елизабет Джейн Хърли започва като мечтателно момиче, което изучава танци и театър. Пътят ѝ към славата не е мигновен, но една-единствена поява променя всичко – черната рокля на Versace с огромните златни фиби, която тя носи на премиерата на "Четири сватби и едно погребение" през 1994 г., я превръща в модна икона завинаги.


Кариера пред и зад камерата

Хърли става известна не само със стила си, но и с актьорските си роли. Помним я от филми като Бедазълд (2000) и Остин Пауърс: Международен човек на мистерията (1997). През годините тя успешно преминава от киното към телевизията – сериалът The Royals (2015–2018), в който играе кралица Хелена, ѝ спечели ново поколение фенове.

Но актьорството не е единственото ѝ поприще. Елизабет е и успешна бизнесдама – през 2005 г. създава своя линия бански костюми Elizabeth Hurley Beach, доказвайки, че знае как да управлява марка със стил и последователност.


Живот извън светлините

В личен план Хърли често е била в светлината на прожекторите – особено по време на дългогодишната си връзка с актьора Хю Грант. Въпреки че се разделят, остават близки приятели и до днес – пример за зряла и емоционално здрава връзка след раздяла.

Елизабет е и горда майка на сина си Деймиън, когото отглежда сама. Двамата често споделят забавни и стилни моменти в социалните мрежи, а връзката им е вдъхновение за много майки и синове.


Любовта с Били Рей Сайръс

Една от най-коментираните теми около британската актриса остава връзката ѝ с кънтри звездата Били Рей Сайръс. Двамата наскоро се появиха заедно на благотворителната гала на Лондонската въздушна линейка, където привлякоха вниманието на медиите с елегантната си визия и демонстрираната близост.

През май Хърли даде интервю, в което заяви, че отношенията им се чувстват „напълно естествени“, тъй като животът във фермата на Сайръс в Тенеси много ѝ напомня на собственото ѝ имение в Глостършър, Англия.

Благотворителна дейност

Актрисата остава едно от най-разпознаваемите лица на кампанията за борба с рака на гърдата на Estée Lauder Companies. На тазгодишното благотворително събитие Hot Pink Party в Ню Йорк тя отново беше сред основните посланици на инициативата. Събитието събра над 9 милиона долара за научни изследвания.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Сексуален КОЗИРОГ

    17 11 Отговор
    Лачана и много влачана...

    Коментиран от #3

    09:15 10.06.2025

  • 2 Истината

    18 7 Отговор
    Cтара риба няма ох котьо

    09:25 10.06.2025

  • 3 Джак Спароу

    20 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сексуален КОЗИРОГ":

    Кой ги влачи тия хубави баби

    Коментиран от #7

    09:28 10.06.2025

  • 4 БгТопИдиот🇧🇬

    11 25 Отговор
    Явно има болни от Макронизъм при толкова много агнешно...

    09:33 10.06.2025

  • 5 Това е

    13 11 Отговор
    Фотошоп и филтри!

    09:34 10.06.2025

  • 6 Само

    23 3 Отговор
    Глупаците придирят на жените за това , че са много влачени ! Всички жени са много влачени , вашите също ! Това не ги обезценява , защото какви решения ще вземе дадена жена за даден мъж , не е константна величина ! Нито пък обичат всеки мъж , който се върти около тях , и дори с когото правят секс ! Ние също не сме светци , за да искаме същото от тях !!! Бих могъл да ви кажа какво трябва , за да имаш такива жени от най висока класа , но би било безмислено , защото това не се учи ! Или го имаш , или го нямаш !

    09:37 10.06.2025

  • 7 те са

    17 3 Отговор

    До коментар #3 от "Джак Спароу":

    само за Отличниците.

    Коментиран от #12

    09:37 10.06.2025

  • 8 Директора

    18 4 Отговор
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    09:42 10.06.2025

  • 9 Готин Джендър

    14 4 Отговор
    Синът и е жив джендър, като мене!

    09:42 10.06.2025

  • 10 Хосписи

    6 9 Отговор
    За пенсия пуснала ли е документи?

    10:04 10.06.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 2 Отговор
    И за много мъже....

    10:05 10.06.2025

  • 12 Това у ляво

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "те са":

    На снимка, Нали

    11:19 10.06.2025

  • 13 Че тоз е по-женствен от нея, бе!

    15 2 Отговор
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    14:54 10.06.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Новичок

    6 0 Отговор
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    09:45 10.06.2026

  • 16 Шегобиец

    3 0 Отговор
    Мен най ме кефеше в онази комедия, в която тя играеше Дяволът :) И винаги даваше на хората онова, което искат. И нещата все не се получаваха, защото човек трябва да внимава какво си пожелава :)

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    09:46 10.06.2026

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    Каква трандамия ми направи направо цялата я направих в сметана

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  • 20 Сина й

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    Все още си я бива, готина мацка е.

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