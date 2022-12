Икономът на принцеса Даяна получи обезщетение за подслушване на телефона му

Бившият иконом на принцеса Даяна Пол Бърел получи публично извинение и обезщетение от издателя на таблоида "Мирър" за хакването на телефона му и многократното нахлуване в личния му живот, съобщават Франс прес и ДПА, цитирани от БТА.

Бърел, приятел и довереник на Даяна, принцесата на Уелс, заведе дело срещу медийната група "Мирър Груп Нюзпейпърс"(MGN), след като беше набелязан от частни детективи, инструктирани от издателя, и бяха прихванати гласовите му съобщения.

Пред Върховния съд в Лондон медийната група пое отговорност за хакерските атаки между 1995 и 2008 г., по време на развода на Лейди Ди и настоящия крал Чарлз Трети и дълго след смъртта на принцесата през 1997 г. в автомобилна катастрофа в Париж.

Поднасяйки искрените извинения на клиента си, адвокатът на медийната група призна "страданието, причинено от получаването на лична информация и достъпа до гласовата му поща". Той каза още, че издателят на "Мирър" обещава "никога повече да не предприема подобни действия".

Размерът на изплатеното на Пол Бърел обезщетение не се посочва.

