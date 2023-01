57-годишната Паулина Порижкова посрещна новата година топлес (СНИМКА)

Паулина Порижкова влезе в новата година, „въоръжена“ с повече мъдрост, но с по-малко дрехи. 57-годишният модел предизвиква суматоха в Instagram в сряда, споделяйки снимка, на която не носи нищо друго освен чифт черни бикини.

„Новата година зее широко отворена. Поздравявам я гола. Защото няма какво да крия. Най-накрая се чувствам комфортно в собствената си кожа. Нямам нужда от броня, когато вече съм въоръжена с опита и мъдростта си.“, написа тя под топлес снимката, прикривайки голите си гърди с ръце.

Паулина Порижкова е родена през 1965 г. в Чехословакия и е един от най-известните европейски модели на всички времена, припомня woman.bg. Порижкова е муза на песните "Friends of P" на The Rentals, "Paulina" от едноименния първи албум на No Doubt и "Dear Paulina", написана и изпълнена за филма "Thursday", в който тя участва.