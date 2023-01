NASA откри скъпоценни камъни на Марс

Марсоходът на НАСА "Кюриосити" вероятно се е натъкнал на кратер на Марс, който е пълен със скъпоценни опали, предава Futurism, позовавайки се на проучване, публикувано в Journal of Geophysical Research, пише БГНЕС.



Изследването, проведено от екип учени от Държавния университет на Аризона в сътрудничество с НАСА, потвърждава наличието на "пукнатини" в светла скала, което предполага наличието на опали и по своята същност - наличието на вода.

NEWS 🚨: Curiosity rover has found opal gemstones on Mars that also exist on Earth



Suggesting past widespread water and possible microbial life 🦠 pic.twitter.com/Kr3w0cNOqt