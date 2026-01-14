Новини
България »
Калоян Паргов: Ако Радев ни връчи третия мандат, ние веднага ще го върнем

14 Януари, 2026 22:34 509 18

Отидох на протестите, за да чуя цялата хореография, която беше там. Това, което иска София или една част от София в лицето на тези протестиращи, не съм сигурен, че го искат в други части на България

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заместник-председателят на БСП в оставка Калоян Паргов заяви в студиото на "Денят ON AIR", че ако президентът Румен Радев връчи третия проучвателен мандат за съставяне на правителство на БСП, партията ще го върне веднага.

"Има ли смисъл в третия мандат? Това го казва Конституцията. Ако президентът го връчи на БСП, ние ще го върнем веднага. Това заявихме и на консултациите. Очевидно е, че има невъзможност този 51-ви парламент да работи стабилно и да свърши нещо смислено", каза Паргов за Bulgaria ON AIR.

По думите му още протестите през декември и последвалата оставка на правителството са показали, че 51-вото Народно събрание няма потенциал да работи стабилно и да произведе устойчиво управление. Според него политическата криза е задълбочена, а институционалното доверие - силно разклатено.

"Отидох на протестите, за да чуя цялата хореография, която беше там. Това, което иска София или една част от София в лицето на тези протестиращи, не съм сигурен, че го искат в други части на България", коментира Паргов.

По негови думи настояването за 100% машинно гласуване е характерно основно за големите градове и най-вече за София, докато в други региони на страната хората държат да има и възможност за гласуване с хартия. От позицията на БСП Паргов защити запазването на смесеното гласуване. Той припомни, че партията е преминала през различни позиции по темата през последните години - от подкрепа за изцяло машинен вот до настояване за връщане на хартиената бюлетина.

"Големият проблем не е дали е на машини или на хартия. Основният проблем е преброяването. Грешното броене няма как да даде верен резултат", категоричен бе заместник-председателят на БСП в оставка.

Той допусна, че въвеждането на сканиращи устройства при преброяването може да бъде вариант, но подчерта, че времето до изборите е ограничено и подобна промяна изисква сериозна подготовка, обучение и ресурс. Освен това Паргов изрази резерви дали българското общество е в състояние да премине изцяло към дигитално гласуване заради различията в образователното и технологичното ниво между отделните региони на страната.

Заместник-председателят на БСП не скри притесненията си, че страната навлиза в спирала на нестабилност и поредица от избори без перспектива за излизане от кризата.

"Говорим за една спирала на нестабилност и за нещо, което не ни чака много добро. Оттук нататък България не я чака добро", заяви Паргов.

Според него хората са искали правителство, което да даде хоризонт и сигурност, но тази възможност вече е пропусната.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 вас ви няма вече

    7 0 Отговор
    вие сте едно минало

    22:39 14.01.2026

  • 3 ТИ ПЪК

    7 0 Отговор
    КОЙ СИ БРЕ?
    НЯКОЙ ,НА НИКОГО НЕПОЗНАТ, А ПЪК И МНЕНИЕ ДАВАШ.

    22:41 14.01.2026

  • 4 вЕрваме ви

    8 0 Отговор
    Днес видяхме и колко сте загрижени за двамата дебели!

    22:42 14.01.2026

  • 5 Адски много Ви харесах,но смятам

    0 0 Отговор
    Че си отивате....

    22:44 14.01.2026

  • 6 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    2 0 Отговор
    Лъже като дърт ........

    22:45 14.01.2026

  • 7 Иди ми дойди ми

    5 0 Отговор
    Вчера във Факти: "Паргов: БСП може да задържи мандата по-дълго"
    Днес във Факти: "Калоян Паргов: Ако Радев ни връчи третия мандат, ние веднага ще го върнем"

    Коментиран от #8, #12, #15

    22:47 14.01.2026

  • 8 Плаче му се на Паргов

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Иди ми дойди ми":

    Иде Конгрес.

    22:50 14.01.2026

  • 9 Хмм

    2 0 Отговор
    никой от тези иддиоти не помни какво е казал предния ден, вчера каза, че ще го задържат, каза и каква тежест били пеевски и борисов за тях, а днес с техните гласове беше осигурена охраната им от НСО, въздържали се, смях, само 4 за!

    22:57 14.01.2026

  • 10 БСП - червените боклуци

    3 0 Отговор
    БСП няма да влезе в следващия парламент!

    22:59 14.01.2026

  • 11 Ами

    1 0 Отговор
    ясно е, не от паргов зависи какво ще правят с мандата, да го чуе президентът - те не знаят какво да правят!

    23:00 14.01.2026

  • 12 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Иди ми дойди ми":

    ...кажи му Парга...и го пускай да отлита...

    23:03 14.01.2026

  • 13 Хмм

    1 0 Отговор
    според КС БСП са влезли в парламента с надписани гласове, на трето място след пеевското ДПС и ГЕРБ, затова днес гласуваха против свалянето на охраната на пеевски и борисов, затова и ИТН промени гласуването от за на против, с машинен вот няма как да стане, електоратът на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН ще намалее

    Коментиран от #16

    23:04 14.01.2026

  • 14 Ами

    1 0 Отговор
    така, с пеевски и борисов докрая на света

    23:07 14.01.2026

  • 15 последно

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Иди ми дойди ми":

    на кой вариант остават тези...

    23:11 14.01.2026

  • 16 бсп и итн

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хмм":

    са на бунището!

    23:13 14.01.2026

  • 17 Разбира се

    1 0 Отговор
    Че зе го върнете. Че кой влиза в коалиция с предатели?

    23:15 14.01.2026

  • 18 Горски

    1 0 Отговор
    Тези много са си повярвали. На вас ще ви връчат само призовки, лека нощ!

    23:35 14.01.2026

