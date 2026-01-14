Калоян Паргов: Ако Радев ни връчи третия мандат, ние веднага ще го върнем

Заместник-председателят на БСП в оставка Калоян Паргов заяви в студиото на "Денят ON AIR", че ако президентът Румен Радев връчи третия проучвателен мандат за съставяне на правителство на БСП, партията ще го върне веднага.
"Има ли смисъл в третия мандат? Това го казва Конституцията. Ако президентът го връчи на БСП, ние ще го върнем веднага. Това заявихме и на консултациите. Очевидно е, че има невъзможност този 51-ви парламент да работи стабилно и да свърши нещо смислено", каза Паргов за Bulgaria ON AIR.
По думите му още протестите през декември и последвалата оставка на правителството са показали, че 51-вото Народно събрание няма потенциал да работи стабилно и да произведе устойчиво управление. Според него политическата криза е задълбочена, а институционалното доверие - силно разклатено.
"Отидох на протестите, за да чуя цялата хореография, която беше там. Това, което иска София или една част от София в лицето на тези протестиращи, не съм сигурен, че го искат в други части на България", коментира Паргов.
По негови думи настояването за 100% машинно гласуване е характерно основно за големите градове и най-вече за София, докато в други региони на страната хората държат да има и възможност за гласуване с хартия. От позицията на БСП Паргов защити запазването на смесеното гласуване. Той припомни, че партията е преминала през различни позиции по темата през последните години - от подкрепа за изцяло машинен вот до настояване за връщане на хартиената бюлетина.
"Големият проблем не е дали е на машини или на хартия. Основният проблем е преброяването. Грешното броене няма как да даде верен резултат", категоричен бе заместник-председателят на БСП в оставка.
Той допусна, че въвеждането на сканиращи устройства при преброяването може да бъде вариант, но подчерта, че времето до изборите е ограничено и подобна промяна изисква сериозна подготовка, обучение и ресурс. Освен това Паргов изрази резерви дали българското общество е в състояние да премине изцяло към дигитално гласуване заради различията в образователното и технологичното ниво между отделните региони на страната.
Заместник-председателят на БСП не скри притесненията си, че страната навлиза в спирала на нестабилност и поредица от избори без перспектива за излизане от кризата.
"Говорим за една спирала на нестабилност и за нещо, което не ни чака много добро. Оттук нататък България не я чака добро", заяви Паргов.
Според него хората са искали правителство, което да даде хоризонт и сигурност, но тази възможност вече е пропусната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 вас ви няма вече
22:39 14.01.2026
3 ТИ ПЪК
НЯКОЙ ,НА НИКОГО НЕПОЗНАТ, А ПЪК И МНЕНИЕ ДАВАШ.
22:41 14.01.2026
4 вЕрваме ви
22:42 14.01.2026
5 Адски много Ви харесах,но смятам
22:44 14.01.2026
6 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
22:45 14.01.2026
7 Иди ми дойди ми
Днес във Факти: "Калоян Паргов: Ако Радев ни връчи третия мандат, ние веднага ще го върнем"
Коментиран от #8, #12, #15
22:47 14.01.2026
8 Плаче му се на Паргов
До коментар #7 от "Иди ми дойди ми":Иде Конгрес.
22:50 14.01.2026
9 Хмм
22:57 14.01.2026
10 БСП - червените боклуци
22:59 14.01.2026
11 Ами
23:00 14.01.2026
12 Ами
До коментар #7 от "Иди ми дойди ми":...кажи му Парга...и го пускай да отлита...
23:03 14.01.2026
13 Хмм
Коментиран от #16
23:04 14.01.2026
14 Ами
23:07 14.01.2026
15 последно
До коментар #7 от "Иди ми дойди ми":на кой вариант остават тези...
23:11 14.01.2026
16 бсп и итн
До коментар #13 от "Хмм":са на бунището!
23:13 14.01.2026
17 Разбира се
23:15 14.01.2026
18 Горски
23:35 14.01.2026