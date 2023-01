Бритни Спиърс отказала на Бионсе за нова съвместна песен

Бритни Спиърс все още не е готова за нова песен. Според източници, близки до звездата, тя е отказала поканата на Бионсе за съвместен проект, който може отново да я върне на сцената.

По данни на PageSix, след края на нейното настойничество, половинката на Сам Асгари не бърза да ходи отново по концерти. И след като кралицата на попа я поканила най-учтиво, тя се поколебала, но решила, че все още не е готова за такава голяма крачка.

Не е ясно за каква точно песен Бионсе се е свързала с Бритни, но според запознати, тя не е очаквала отказ.

Beyoncé asked Britney Spears to appear in a music video but the plans didn’t end up happening, Page Six reports. pic.twitter.com/TVe4UYJzYm