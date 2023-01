Ким Кардашиян купи прочуто бижу на принцеса Даяна (СНИМКИ)

Американската телевизионна звезда и символ в социалните мрежи Ким Кардашиян е закупила кръста "Атала" - медальон с аметист и диамант, носен от принцеса Даяна, според аукционната къща Sotheby's.

Изделието, изработено през 20-те години на ХХ век от британския бижутер Garrard, е продадено за 163 800 паунда (202 300 долара) по време на разпродажбата "Кралски и благороднически" на аукционната къща в Лондон.

Медальонът - който Даяна носеше на благотворителна гала през 1987 г. - достигна повече от два пъти минималната оценка преди търга, като от Sotheby's потвърдиха, че той е бил закупен от представител на Кардашиян.

"Бижута, притежавани или носени от покойната принцеса Даяна, много рядко се появяват на пазара, особено бижу като кръстчето на Атала, което е толкова цветно, смело и отличително", заяви Кристиан Спофорт от Sotheby's преди продажбата.

"До известна степен този необичаен медальон е символ на нарастващата самоувереност на принцесата в избора на тоалети и бижута в този конкретен момент от живота ѝ."

Висулката няма да е първият експонат от модната история, който ще се срещне с Кардашиян.

Миналата година 42-годишната жена влезе в заглавията на вестниците, защото присъства на Met Gala в същата рокля, която е носела Мерилин Монро, когато през 1962 г. прави серенада на тогавашния президент Джон Кенеди на рождения му ден.

Първоначално Кардашиян беше обвинена, че е повредила роклята на кинолегендата, но базираният в Лос Анджелис музей "Ripley's Believe It or Not!", който е собственик на експоната, отхвърли обвиненията.