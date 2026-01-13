Левски стартира зимните проверки с мач срещу Ниредхаза в Белек

Днес футболният Левски дава старт на серията си от контролни срещи по време на зимния лагер в турския курорт Белек. Първият съперник на "сините" ще бъде унгарският тим Ниредхаза, като двубоят ще започне точно в 14:00 часа българско време.

Феновете ще могат да проследят срещата на живо онлайн ТУК.

Воденият от Хулио Веласкес състав ще тества формата си срещу представител на унгарския елит, който през изминалия сезон се нареди на осмата позиция в местната лига и достигна до четвъртфиналите за Купата на Унгария. В момента Ниредхаза заема 11-о място след първата половина на шампионата.