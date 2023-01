Разкритикуваха Ким Кардашиян заради придобиване на скъпоценности от знаменити покойници

Американската телевизионна звезда Ким Кардашян беше критикувана в интернет заради закупуване на вещи, които преди са принадлежали на починали знаменитости. Съответни публикации се появиха в Туитър, предава БГНЕС.



Известно е, че бизнесдамата няколко години поред участва в търгове, където придобива емблематични елементи от гардероба на покойници. Сред тях са например три нефритени гривни Lorraine Schwartz, които преди това са били носени от актрисата Елизабет Тейлър, както и часовник Cartier, собственост на бившата първа дама на САЩ Жаклин Кенеди.



Освен това на 18 януари представители на бизнесдамата купиха на търг на Sotheby’s огърлица с аметистов кръст и диаманти, която принцеса Даяна носеше на благотворителен бал в Лондон през 1987 г. Отбелязва се, че украсата е била продадена от знаменитости за $197 000 долара, което е двойно повече от началната цена.

Kim Kardashian is now the owner of one of Princess Diana's precious jewels. It's a piece the late Princess of Wales famously wore in October 1987.https://t.co/7rjggPBq8G