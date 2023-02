Стана ясно коя актриса ще изпълни ролята на Кейт Мос във филм за връзката на супермодела с Лусиан Фройд

Ели Бамбър ще играе ролята на Кейт Мос във филм за връзката на супермодела с британския художник Лусиан Фройд, съобщи "Варайъти". Ролята на Фройд ще се изпълнява от Дерек Джакъби, познат от "Убийството в Ориент експрес".

Филмът "Мос и Фройд" ще разкаже как Кейт Мос, която е на върха на славата си, решава да позира на Фройд. Решението ѝ променя живота и на двамата.

Режисьор на филма ще бъде Джеймс Лукас, носител на награда "Оскар" за Най-добър късометражен игрален филм за "Обаждането" ("The Phone Call") със Сали Хокинс и Джим Броудбент. Кейт Мос ще бъде изпълнителен продуцент с подкрепата на компанията "Архив на Лусиан Фройд".

Действието ще се развива в студиото на Фройд до Холанд парк, Лондон, малко след 2000 година. Филмът ще покаже както тайнственото минало на художника, така и живота на Кейт Мос като световноизвестен супермодел.

Художникът Лусиан Фройд е внук на психоаналитика Зигмунд Фройд. Той е сред най-известните художници на XX век. Портретът с голото тяло на Кейт Мос, нарисуван от него, е продаден през 2005 г. за 4 млн. британски лири.

Актрисата Ели Бамбър, която ще изпълни ролята на Кейт Мос, е позната на зрителите от филма "Уилоу" от 2022 г., който е продължение на едноименния филм от 1988 г.

