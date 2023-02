Адел и Бионсе са сред фаворитите за музикалните награди "Грами"

Бионсе и Адел се готвят да се изправят лице в лице на наградите "Грами" в повторение на битката им през 2017 г.

65-ите награди, наричани "най-голямата нощ в музиката", ще се проведат в Crypto.com Arena в Лос Анджелис в неделя, пише БГНЕС.

И двете звезди са номинирани в трите основни категории за утвърдени изпълнители: албум на годината; запис на годината и песен на годината, както и Хари Стайлс.

Бионсе е номинирана в девет категории, докато рапърът и хедлайнер на Гластънбъри през 2022 г., Кендрик Ламар, е на второ място по брой номинации с осем.

Изпълнителката на Crazy In Love има шанс да изравни рекорда за най-много победи на солов изпълнител на Грами за всички времена, ако получи само три от наградите.

В момента тя има колекция от 28 награди, което е с три по-малко от настоящия рекорд от 31, притежание на покойния унгарско-британски диригент Георг Шолти.

Адел е номинирана в седем категории, а Стайлс - в шест.

В категорията за албум на годината наградите дават възможност за реванш между две от най-големите соло изпълнителки в света.

През 2017 г. Адел спечели албум на годината за 25 и запис и песен на годината за Hello, побеждавайки своя "идол" за трите най-големи награди.

Тя със сълзи на очи посвети наградата си на Бионсе, която пропусна да я получи с прочутия си визуален запис Lemonade, като заяви на сцената: "Не мога да приема тази награда" - и дори счупи наградата наполовина, за да се опита да я сподели.

Тази година записът на Адел, 30, ще се изправи срещу Renaissance на Бионсе, както и срещу Harry's House на Стайлс.

В категориите за песен и запис на годината за приза ще се борят As It Was на Стайлс, Break My Soul на Бионсе и Easy On Me на Адел.

Lizzo също може да спечели голяма награда.

Сингълът ѝ About Damn Time е номиниран за запис на годината и песен на годината, а албумът ѝ Special е в категорията за албум на годината и най-добър поп вокален албум.

Албумът на Lamar Mr Morale And The Big Steppers е за албум на годината, а песента му The Heart Part 5 е номинирана за най-добро рап изпълнение и най-добра рап песен.

Британското инди рок дуо Wet Leg също спечели номинации за най-добър ремиксиран запис за Too Late Now и за най-добър неинженерен албум (некласически).

Те се състезават и за най-добър нов изпълнител заедно с победителите в Евровизия 2021, Maneskin.