Рийз Уидърспун иска да инвестира във футболен гранд

Рийз Уидърспун наскоро разкри, че се интересува да добави към нарастващия си списък от бизнес начинания и "Арсенал". 46-годишната звезда беше обявена от списание Forbes за най-богатата актриса в света с нетно състояние от 400 милиона долара.

Reese Witherspoon could bring some Hollywood magic to Arsenal as she admits she would love to invest in the club #AFC https://t.co/QDPD9TFWyw