Кое е първото метро в света?

Лондонското метро е най-старата подземна железница в света.

На 10 януари 1863 г. тръгва първият влак по подземната железница между „Падингтън“ (тогава „Епископски път“) и улица „Фарингдън“.

Втората линия на подземния транспорт в Лондон започва оперативна дейност пет години по-късно.

Ранната версия на Лондонското метро представлявала голямо инженерно постижение, но същевременно парните локомотиви предизвиквали постоянна мъгла в тунелите и на станциите.

Единственият оцелял парен локомотив от 60-те години на 19-и век може да бъде видян в Лондонския музей на транспорта, пише vesti.bg.

We’re celebrating the 160th anniversary of the Tube - the worlds first and most famous underground railway. 🗓️ 10 January 1863 Events and activities will take place throughout the year ☺️ pic.twitter.com/9Lo3FW35M4

Кога възниква идеята за подземна железница в Лондон?

Първите схеми на подземни железопътни маршрути датират от 30-те години на 19-и век.

Най-разпространената версия приписва първата сериозна схема на подземна железопътна линия на Чарлз Пиърсън, която я осъществява през 1845 г.

Неговите първоначални планове се отнасят до атмосферна железопътна линия – такава, която разчита на въздушното налягане, за да се задвижва.

През следващото десетилетие се появяват много конкурентни предложения.

Повечето хора се съгласяват, че Лондон се нуждае от подземна железница, за да се облекчи наземния трафик.

The Metropolitan Railway was built using the ‘cut and cover’ method. Its construction caused huge disruption at street level, but when the railway opened it was an immediate success! Extensions followed and other subterranean railway lines were built... https://t.co/IAJXpOkdd8