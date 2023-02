Арнолд Шварценегер блъсна жена с колело в Лос Анджелис

Американският актьор Арнолд Шварценегер, бивш губернатор на щата Калифорния, участва в пътнотранспортно произшествие в Лос Анджелис, съобщи електронното издание Ти Ем Зи, цитирано от БТА.

Schwarzenegger allegedly hit the woman when she swerved into his lane, according to witnesses. https://t.co/8FXyiadH2C