Кание Уест скочи на папараци и счупи телефона на фенка (ВИДЕО)

Рапърът Кейн Уест е разследван за инцидент, станал по улиците на Калифорния в четвъртък, 28 януари. Инцидентът, заснет на камера от жена, показва как Уест се приближава до нея, взема мобилния ѝ телефон и го хвърля на улицата.

Инцидентът е станал, когато Уест напускал баскетболния мач на дъщеря си Норт. Според източници Уест забелязал, че е следен от папраци и спрял, за да се обърне към тях.

Не е ясно дали жената, която нападна, е журналистка или просто негова фенка, но във видеото Уест може да се види как излиза от колата си и се изправя срещу нея, докато тя го снима от колата си.

Kanye west pulled up on paparazzi & snatched their phone for filming him when he was with his kids 😭 pic.twitter.com/N23oRdAPyE