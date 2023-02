Риана чака второ дете, показа бременно коремче (ВИДЕО)

Риана разкри, че е бременна за втори път с участието си в шоуто между двете полувремена на „Супербоул“, съобщи NOVA.

Певицата от Барбадос направи първото си изпълнение на живо за последните седем години. Тя пя на окачена високо над игралното поле платформа, облечена изцяло в червено.

В един момент погледна многозначително към камерата, разтвори якето си и погали издадения си корем. Фенове започнаха да спекулират, че е бременна.

По-късно неин представител потвърди, че певицата чака второто си дете, предаде Associated Press.

На стадиона в Глендейл, Аризона, Риана изпя някои от големите си хитове, в това число "We Found Love", "Umbrella" и "Bitch Better Have My Money".