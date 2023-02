„Starbucks” пуска кафе със зехтин в Италия

Най-голямата верига за кафе в света „Starbucks” съобщи, че пуска на пазара в Италия линия напитки със съдържание на зехтин.

Главният изпълнителен директор Хауърд Шулц каза, че "неочакваният и кадифен, вкус на зехтина... подсилва кафето и остава приятен вкус".

„Starbucks” е сред големите американски компании, които се сблъскват с пречки при опитите си да навлязат по-широко на италианския пазар на храни и напитки.

Starbucks wants you to give olive oil coffee a shot. Really. https://t.co/tnFdY2qXT7 pic.twitter.com/H1wUZzUPE9