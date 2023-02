Присъдата на Карди Би е най-хубавото нещо, което ѝ се е случвало някога

Носителката на награди „Грами“ Карди Би проведе разговор с членове на полицейска програма за възпитание в петък, включен в присъдата ú за общественополезен труд, предаде АП. Общественополезният труд беше присъден на рапърката, заради участието ú в сбивания в стриптийз клубове през 2018 г. През онези години рапърката е работила именно като екзотична танцьорка.

В академията за полицейско обучение в Куинс, Ню Йорк, Карди Би разказа своята „история на преход от бедност до богатство“, по думите на членове на полицията. Американската знаменитост танцува с младите гости на събитието и позира за снимки, пише БТА.

Вместо присъда от 15 дни затвор, правната сделка на звездата наложи изпълнението на 15 дни общественополезен труд.

„Мисля, че има много хора, които вероятно ви карат да си мислите, че нещо е яко, нещо е модерно и необходимо, за да бъдеш свеж“, каза Карди Би на младата си публика. „Понякога просто има малко натиск от връстниците ви. Не им се давайте. Нали ме разбирате – бъдете си вие, защото вече сте страхотни. Вече сте си готини.“

Полицейското управление на Ню Йорк публикува видео в Туитър с акценти от събитието, което обаче предизвика негативни реакции сред някои от потребителите на социалната мрежа. Един от тях беше пенсиониран полицейски лейтенант, който постави въпроса, дали звездата е подходящ модел за подражание. Той критикува провокативните текстове на песните ú, криминалното ú досие, както и нейни предишни публични признания за извършени кражби и взимане на наркотици преди началото на музикалната ú кариера.

„Общественополезният труд е най-доброто нещо, което можеше да ми се случи“, самата Карди Би написа в Туитър в събота. „Онези, които изоставяме в обществото, просто се нуждаят от някого, с когото да поговорят, както и от малко поощрение. Всеки от вас може да промени живота на тези хора завинаги.“

Community service has been the best thing that has happened to me. Almost like a spiritual journey because sometimes I leave these centers in tears .Those people that we leave behind they just need somebody to talk and a lil push and YOU might be able to change their life forever