Семейството на Том Сайзмор решава дали да продължи да живее

Американският актьор Том Сайзмор, прочут от филми като „Спасяването на редник Райън“,„Жега“, „Убийци по рождение“ и др., е в критично състояние и предстои семейството му да вземе трудното решение дали да бъде изключен от животоподържащата апаратура, докато той се намира в кома.

Представител на звездата е съобщил на Hollywood Reporter, че на 19 февруари Сайзмор е получил аневризма в резултат на претърпян инсулт, предава в. Сега. На 18 февруари актьорът бе спешно хоспитализиран от дома си в Лос Анджелис, където колабира, в интензивното отделение на болницата „Свети Йосиф“ в Бърбанк. В изявлението си представителят на Сайзмор – Чарлз Лаго, е потвърдил, че шансовете му за оздравяване вече са нулеви: „Днес лекарите съобщиха на семейството му, че няма повече надежда, и им препоръчаха да вземат решение за слагане край на живота му. Семейството сега решава този въпрос“.

Роденият в Детройт, 61-годишен днес Том Сайзмор се е снимал в редица популярни криминални и военни филми от 90-те години на ХХ век досега, сред които „Роден на 4 юли“, „Жега“, „Пърл Харбър“, „Блек Хоук“, „Странни дни“, „Пасажер 57“ и десетки още. Има и номинация за награда „Златен глобус“ (2000). Въпреки че получава признание като актьор, кариерата му се проваля на фона на арести за злоупотреба с наркотици и сблъсъци с органите на реда, включително обвинения в домашно насилие и малтретиране, припомня АП. Неговата история на борба с дрогата е надлежно документирана. Том Сайзмор винаги е бил открит за проблемите си с наркотиците и в своята автобиография By Some Miracle I Made It Out Of There признава, че е бил пристрастен към хероина и метамфетамините.

През 2003 г. той беше осъден по обвинения в домашно насилие, упражнено спрямо бившата му приятелка, холивудската мадам Хайди Флайс. В документалната поредица от 2007 г. Shooting Sizemore актьорът описва усилията да възстанови живота и кариерата си след присъдата и влизането в рехабилитационен център заради злоупотребата с наркотици. През последните години Сайзмор се снима в редица телевизионни продукции, появява се и в продължението на култовия сериал на Дейвид Линч „Туин Пийкс“. През 2017 г. жена обвини Сайзмор, че я е малтретирал като 11-годишна по време на работата по филма „Убийци по рождение“, но официално обвинения не бяха повдигнати.

Том Сайзмор има двама синове, 17-годишни близнаци.