Как да оцелеете при сблъсък на Земята с астероид?

НАСА потвърди в понеделник, че може да отклони смъртоносен астероид, който се насочва към Земята.



Ако агенцията се провали, четири тактики за оцеляване могат да ви помогнат да останете живи.



Докато НАСА наскоро потвърди, че може да отклони астероид убиец от пътя към Земята, това все още кара хората да се чудят как биха оцелели, ако някой удари нашата планета, пише Daily Mail, предава "Фокус".

NASA's Hubble Space Telescope was used to capture the moment the DART spacecraft smashed into asteroid Dimorphos on September 26, 2022... https://t.co/Mtez1KdODn

Последното катастрофално въздействие се е случило преди 66 милиона години, убило е динозаврите и някои учени смятат, че ни предстои друго "голямо“.



С тази неизбежна гибел, надвиснала над научната общност, изследователите неуморно работят върху насоки как да помогнат, за да помогнат на човечеството да остане живо.



Първата стъпка би била да се унищожи астероидът, преди да е станало твърде късно, и докато американската космическа агенция изглежда е покрила това, повече от 2000 потенциално опасни космически скали чакат да се промъкнат под нейния радар.



НАСА стартира своя тест за двойно пренасочване на астероиди (DART) през 2022 г. за първата планетарна защитна мисия на човечеството, наречена "моментът на Армагедон“ на НАСА.



Целта на кораба беше луна, наречена Dimorphos, обикаляща около родителския си астероид Didymos.



На 26 септември светът наблюдава как DART се издига с 15 000 мили в час към Диморфос, за да го изтласка от орбитата си.



А на 1 март 2023 г. НАСА потвърди, че мисията е била смазващ успех.

New science results confirm the @NASA #DARTMission's asteroid deflection technology can be an effective way to change the orbit of an asteroid, should there ever be a threat. DART intentionally slammed into asteroid Dimorphos in Sept. 2022: https://t.co/bPfHuWyDQf pic.twitter.com/h9ha1V5FcQ