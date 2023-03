Крал Чарлз Трети посвети в рицарство Брайън Мей от Queen

По-малко от година след като покойната кралица Елизабет Втора се появи на екрана в компанията на мечето Падингтън, отмервайки ритъма на парчето "We Will Rock You" с почукване на сребърна лъжичка върху порцеланова чаша чай, Брайън Мей - човекът, написал хитовата песен, беше приет в Бъкингамския дворец, за да получи рицарско звание, съобщи Би Би Си, предава БТА.

King Charles Knights Queen! See Brian May Receive His Honor at Buckingham Palace https://t.co/HTDnXxUu9U — People (@people) March 14, 2023

Честта беше оказана на китариста на "Куин" за заслуги към музиката и благотворителността. По традиция крал Чарлз Трети докосна Мей по рамото с меч.

Снимки показват как Негово Величество разговаря с Брайън Мей, след като го посвети в рицарство, и как музикантът позира с медальона си след церемонията.

Мей свири с група "Куин" от десетилетия и заедно с останалите ѝ членове е написал многобройни хитове през 70-те и 80-те години на миналия век. Музикантът също така е известен активист за правата на животните.

King Charles III knighted Brian May, co-founder of the rock group Queen, during a Tuesday investiture ceremony at Buckingham Palace, the royal family announced. https://t.co/jRrNV206tY — CBS Mornings (@CBSMornings) March 15, 2023

Съпругата на Брайън Мей, актрисата Анита Добсън, позната с ролята си на Анджи Уотс в сапунената опера "Ийст Ендърс" на Би Би Си, също присъства на събитието.