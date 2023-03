Силуетът на крал Чарлз III вече е на пощенски марки (СНИМКИ)

Силуетът на крал Чарлз се появи за пръв път на пощенски марки на британската Кралската поща, съобщи Би Би Си.

Силуетът на краля, представляващ неговия профил без корона, е отпечатан върху марки с популярни градински цветя.

Това е първият път, в който профилът на Чарлз Трети може да бъде видян от широката публика. Досега, от 1968 г., дизайнът на марките включваше силуета на покойната кралица. През миналия месец бяха отпечатани последните марки със силуета на Елизабет Втора, припомня БТА.

Дейвид Голд, представител на Кралската поща, каза, че използването на цветя за новите марки се дължи на факта, че новият крал е запален градинар.

We've revealed King Charles silhouette on our Flowers Special Stamps announced today 👉 https://t.co/QuoLBEidgj



Marking a significant milestone in British philatelic history, these stunning stamps celebrate 10 of the most popular flowers found in gardens across the UK.🌸 🌷 pic.twitter.com/mxr1w7Pkvv