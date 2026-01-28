Новини
Любопитно »
Кралица Елизабет II била заснета да хвърля обувки по принц Филип

28 Януари, 2026 16:59 362 3

Представители на медиите случайно заснели скандал между кралицата и съпруга ѝ

Кралица Елизабет II била заснета да хвърля обувки по принц Филип - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бившият кралски иконом Грант Харолд, автор на книгата „The Royal Butler: My Remarkable Life in Royal Service“, разказа пред Fox News Digital за свои срещи с покойния принц Филип. Поводът е новата книга „The Windsor Legacy“ на журналиста Робърт Джобсън, която хвърля светлина върху по-личната страна на брака между Елизабет II и херцога на Единбург.

Според Джобсън отношенията между кралицата и съпруга ѝ далеч не са били безупречни зад стените на двореца. В книгата е описан инцидент от 1954 г. по време на турне в Австралия, при който между двамата избухва остър спор. Принц Филип излязъл от къща, следван от Елизабет, а свидетели твърдят, че в суматохата били хвърлени тенис ракета и обувки. Когато кралицата забелязала снимачен екип, прекъснала скандала, прибрала съпруга си вътре и поискала заснетият материал да бъде предаден на пресслужбата. По данни на автора кадрите впоследствие изчезнали.

Кралският коментатор Иън Пелъм Търнър потвърждава пред Fox News Digital, че конфликтни моменти не са били изключение, а Ингрид Сюърд от Majesty magazine припомня, че пътуването в Австралия е било изтощително за двойката, което обяснява напрегнатата атмосфера. Според Сюърд принц Филип понякога е проявявал остър характер, включително по време на шофиране, но кралицата не е оставала без отговор и често е отвръщала с хладна и иронична реплика.

Отношенията между Елизабет и Филип започват през 40-те години. Наследницата на трона и военноморският офицер сключват брак през 1947 г., а пет години по-късно Елизабет се възкачва на трона, което прекратява военната кариера на Филип. Принцът сам признавал, че трудно е приел ограничената роля на съпруг на монарха. „Аз съм единственият мъж в страната, чиято жена му е началник“, шегувал се той по думите на кралски анализатори.

Кралската двойка, описвана често като контрастни характери, оцелява през десетилетията благодарение на чувство за хумор и взаимна лоялност. Принцът остава публично активен до 2017 г., когато се оттегля от официалните си задължения. Той умира през 2021 г. на 99-годишна възраст, а Елизабет II — през 2022 г. на 96.

Близки до двореца твърдят, че по време на пандемията двамата прекарвали значително време заедно в Уиндзор, а кралицата многократно е подчертавала ролята на съпруга си като „сила и опора“ през годините.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пък

    0 0 Отговор
    На Макарон баба му или дядо му го бие😅

    17:02 28.01.2026

  • 2 1488

    2 0 Отговор
    ми тя умряла ма

    17:03 28.01.2026

  • 3 Брижит

    0 0 Отговор
    Нищо работа, всяка уважаваща себе си баба е хващала чехъла в ръка! А по-отворените направо си бушонират младото агнешко кога не слуша.

    17:07 28.01.2026