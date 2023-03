Американците вече имат нова любима порода кучета

За първи път от три десетилетия САЩ имат нова любима порода кучета, обяви Американският киноложки клуб, цитиран от Асошиейтед прес, предава БТА.

За едни очарователен, а за други достоен за съжаление, френският булдог със сбръчкано лице, щръкнали уши и изглеждащ уморен, стана най-разпространеното чистокръвно куче в страната миналата година, обявиха от организацията.

Породата измести лабрадор ретривъра от първото място след рекордните 31 години на върха. "Те са комични, приятелски настроени, любвеобилни малки кучета", казва Пати Соса от Клуба на френския булдог в Америка. Френският булдог е подходящ за отглеждане в градски условия, няма нужда от много грижи и физическа активност, а се "предлага в много малка опаковка".

И все пак главозамайващият възход на породата - тя дори не беше в топ 75 породи преди четвърт век, тревожи и любителите, и критиците ѝ. Популярността на породата изостри дебатите за това дали е редно размножаването на кучета, склонни към заболявания, свързани с дишането, гръбначния стълб, очите и кожата. Британската асоциация на ветеринарите призовава хората да не купуват породи, чието лице е сплескано, както е при френския булдог. В Нидерландия е забранено отглеждането на кучета с много къси муцуни, а министърът на земеделието на страната се стреми да забрани дори притежаването им.

