Бела Рамзи с неприятна новина за втория сезон на "The Last of Us"

Първият сезон на "The Last of Us" ("Последните оцелели") приключи преди малко повече от седмица, но вторият сезон вероятно няма да се появи преди края на 2024 г. или началото на 2025 г., пише БГНЕС.

Бела Рамзи, която играе Ели в адаптацията на играта "The Last of Us" по HBO, се появи наскоро в шоуто на Джонатан Рос във Великобритания, за да обсъди пост-апокалиптичната драма и да предупреди феновете, че може да не видят нов епизод почти две години, предаде IGN.

"Ще мине известно време", каза Рамзи за появата на втори сезон. "Мисля, че вероятно ще снимаме в края на тази година, в началото на следващата. Така че вероятно ще бъде в края на 2024 г., началото на 2025 г."

Вторият сезон ще адаптира играта The Last of Us Part II на Naughty Dog, а сценаристът Крейг Мазин вече заяви, че събитията от втората игра обхващат "повече от един телевизионен сезон", което предполага, че тепърва може да разделят продължението на два или повече сезона.

Мазин и изпълнителният продуцент Нийл Друкман също така се заканиха, че сезон 2 ще включва моменти, които са "коренно различни" от играта, и вероятно ще има много повече екшън и повече заразени, като с напредването на поредицата ще се появят множество видове заразени.

The Last of Us изби рибата в телевизионния свят, постигайки втория най-добър дебют на HBO за последното десетилетие. Сериалът събра средно 30,4 млн. зрители през първите шест епизода, а финалът донесе най-голямата аудитория за сезона.

IGN нарече финала на сезон 1 на The Last of Us "вълнуващо вярна адаптация на един от най-великите финали на видеоигрите".