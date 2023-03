97-годишният Дик Ван Дайк катастрофира в Калифорния

Дик Ван Дайк е пострадал в катастрофа, но състоянието му е добро и нараняванията са „леки“. Това са потвърдили пред списание „Пийпъл“ от полицията. Инцидентът е станал на 15 март. 97-годишният актьор е катастрофирал, като със своята кола се е блъснал в порта в Малибу, Калифорния.

