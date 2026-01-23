Новини
Любопитно »
Опра Уинфри се пристрасти към инжекциите за отслабване, след като започна да напълнява отново

23 Януари, 2026 15:31 378 1

  • опра уинфри-
  • отслабване-
  • инжекции за отслабване-
  • оземпик-
  • пристрастяване-
  • водеща

Водещата е върнала 10 килограма от теглото си след спирането на инжекциите

Опра Уинфри се пристрасти към инжекциите за отслабване, след като започна да напълнява отново - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската медийна икона Опра Уинфри съобщи, че е възвърнала близо 10 килограма, след като през миналата година временно е прекратила приема на медикаменти за контрол на теглото от групата GLP-1. Разкритието идва на фона на засилващия се обществен и медицински дебат около дългосрочната употреба на тези лекарства.

В интервю за The Today Show Уинфри, която навършва 72 години в края на януари, обясни, че умишлено е спряла лечението, за да провери дали може да задържи постигнатия резултат само с хранителен режим и физическа активност. По думите ѝ, в рамките на няколко месеца е възвърнала около 9 килограма, като с прекратяването на терапията се е върнал и т.нар. „шум от храната“ – постоянните натрапчиви мисли за ядене.

Опра Уинфри започна да използва GLP-1 медикаменти през 2023 г., след като публично прие тезата, че затлъстяването е хронично заболяване, а не въпрос единствено на воля. Тя не е уточнявала конкретния препарат, но групата включва широко използваните Ozempic, Wegovy и Mounjaro. Благодарение на лечението и промени в начина си на живот водещата е свалила над 20 килограма, като сама посочва, че медикаментите са ѝ помогнали да възстанови по-здравословно отношение към храната.

Опитът ѝ съвпада с изводите от нови мащабни научни анализи, цитирани от водещи медицински издания. Скорошен метаанализ на 37 клинични проучвания с над 9300 участници показва, че повечето пациенти започват бързо да възвръщат теглото си след спиране на GLP-1 терапията, независимо от първоначално постигнатия ефект. Средно наддаването е около половин килограм месечно, като значителна част от загубеното тегло се възстановява в рамките на 17 до 20 месеца.

Уинфри коментира, че този личен опит я е убедил още повече, че лечението на затлъстяването трябва да се разглежда по аналогия с хронични състояния като хипертонията – изискващи дългосрочен контрол, а не временни решения.

Пътят ѝ към приемане на тази позиция е подробно описан в новата ѝ книга „Enough“, написана в съавторство с експерта по затлъстяване д-р Аня М. Ястребоф. В нея Опра Уинфри открито говори за дългогодишния срам и чувство за личен провал, свързани с теглото ѝ, както и за медицинските рискове, включително преддиабетно състояние и висок холестерол, които са съпътствали живота ѝ преди лечението.

Изявленията ѝ идват в момент, когато все повече здравни институции и специалисти подчертават, че GLP-1 медикаментите не са краткосрочна мярка, а потенциално доживотна терапия за част от пациентите – факт, който все по-често намира отражение и в публичния разговор, воден от фигури с глобално влияние като Опра Уинфри.


