Любослав Костов: Достигнахме европейските цени и ги надхвърлихме

Достигнахме европейски цени и дори ги надхвърлихме. У нас са най-скъпото олио, прясно мляко и ориз в целия ЕС. За другите стоки, които наблюдават от КНСБ, пак сме в челната петица. В същото време, по покупателната способност, сме на последно място. Това заяви пред NOVA NEWS главният икономист на КНСБ Любослав Костов.

По думите му един германец на минимална заплата може да си купи 30 пъти малката потребителска кошница, а един българин на минимално заплащане – 15 пъти.

От КНСБ представиха днес данните от наблюдението си за месец януари на цените в малката потребителска кошница, включваща 21 от най-често купуваните стоки от домакинствата. В изследването са наблюдавани също така фризьорските и таксиметровите услуги, както и месечните такси за охраняем паркинг.

Според Костов продължава тенденцията за огромна разлика между цените на едро и цените на дребно. „Говорим за надценки от 15% до 115% при отделните стоки. При картофите, например, разликата между цените на едро и дребно е 115%. При сиренето и при хляба също говорим за между 50% и 80%”, каза Костов.

Според него тук възниква въпросът как се ценообразува и дали поскъпването е в резултат на пазарна икономика или на спекула и липса на проверки от страна на КЗК и КЗП.

Наблюдават се и разлики по региони. „Там, където конкуренцията е слаба – в градове, в които има не повече от няколко по-големи работодатели – се формират цени значително по-високи от пазарните. По тази причина основни стоки, например, са по-скъпи в градове като Монтана и Враца спрямо по-големите градове, където има повече конкуренция”, обясни Костов.

По отношение на услугите, икономистът обясни, че има ръст от 8% до 10% на месечна база. „Вече губим покупателна способност. Вината е колективна – и на бизнеса, и на правителството, и на частни, и на обществения сектор, че не предприеха навреме мерки”, смята Костов.