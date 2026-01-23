Новини
Любослав Костов: Достигнахме европейските цени и ги надхвърлихме

23 Януари, 2026 15:32 473 10

Същевременно по покупателна способност сме на последно място, обясни главният икономист на КНСБ

Достигнахме европейски цени и дори ги надхвърлихме. У нас са най-скъпото олио, прясно мляко и ориз в целия ЕС. За другите стоки, които наблюдават от КНСБ, пак сме в челната петица. В същото време, по покупателната способност, сме на последно място. Това заяви пред NOVA NEWS главният икономист на КНСБ Любослав Костов.

По думите му един германец на минимална заплата може да си купи 30 пъти малката потребителска кошница, а един българин на минимално заплащане – 15 пъти.

От КНСБ представиха днес данните от наблюдението си за месец януари на цените в малката потребителска кошница, включваща 21 от най-често купуваните стоки от домакинствата. В изследването са наблюдавани също така фризьорските и таксиметровите услуги, както и месечните такси за охраняем паркинг.

Според Костов продължава тенденцията за огромна разлика между цените на едро и цените на дребно. „Говорим за надценки от 15% до 115% при отделните стоки. При картофите, например, разликата между цените на едро и дребно е 115%. При сиренето и при хляба също говорим за между 50% и 80%”, каза Костов.

Според него тук възниква въпросът как се ценообразува и дали поскъпването е в резултат на пазарна икономика или на спекула и липса на проверки от страна на КЗК и КЗП.

Наблюдават се и разлики по региони. „Там, където конкуренцията е слаба – в градове, в които има не повече от няколко по-големи работодатели – се формират цени значително по-високи от пазарните. По тази причина основни стоки, например, са по-скъпи в градове като Монтана и Враца спрямо по-големите градове, където има повече конкуренция”, обясни Костов.

По отношение на услугите, икономистът обясни, че има ръст от 8% до 10% на месечна база. „Вече губим покупателна способност. Вината е колективна – и на бизнеса, и на правителството, и на частни, и на обществения сектор, че не предприеха навреме мерки”, смята Костов.


България
  • 1 Клубът на Богатите

    5 0 Отговор
    Факт, напр. сиренето е по-скъпо от аналогично в Гърция и то с доста, а за сравнение с качеството и дума не може да става!

    15:35 23.01.2026

  • 2 в кратце

    3 0 Отговор
    Достигнахме европейските цени и ги надхвърлихме двойно.Все едно,че левовете са в марки.

    15:35 23.01.2026

  • 3 Пламен

    0 5 Отговор
    Въобще не сме ги достигнали, камо ли надхвърлили. Иди се подстрижи, вземи кутия цигари, пий едно кафе или иди в автосервиз където и да било по западна Европа и тогава дрънкай

    Коментиран от #10

    15:36 23.01.2026

  • 4 бою циганина

    3 0 Отговор
    Добре дошли в клубът на богатите

    15:36 23.01.2026

  • 5 Любопитен

    2 0 Отговор
    Левът ни е много надценен спрямо еврото, затова тук е скъпо. Ако обменния курс беше 4 лева = 1 евро нещата щеше да са други...

    15:36 23.01.2026

  • 6 Ами нали това беше

    2 0 Отговор
    основата на пазарната икономика - цените се определят свободно , а държавата да не се намесва в отношенията между продавач и купувач? Пък спекула имаше само при комунизма? Май трябва нови учебници по икономика да пишем...

    15:37 23.01.2026

  • 7 И следващата пенсия

    0 1 Отговор
    ще я подаря на зеленски и с нетърпение чакам 21 пакет санкции на Европейския съюз насочен към мен
    Гордея се че съм член в клуба на богатите и съм готов да се храня само с зелена енергия на фотосинтеза.
    Приветствам и затягането на мерките да не се внасят горива от руски петрол и руска газ..

    15:38 23.01.2026

  • 8 Пастирката

    0 0 Отговор
    Не е първата жена а втората. Обиждате

    15:39 23.01.2026

  • 9 Така е

    0 0 Отговор
    И по синдикати сме на най последто място в света юнак.
    Само с приказки няма да стане.

    15:40 23.01.2026

  • 10 Там е работата, че

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пламен":

    не само съм ходил, но и имам преки впечатления... И не кафето или подстригването отслабват портмонето, а съотношението " приход- разход" с ударение върху т.нар. първа необходимост...

    15:40 23.01.2026

