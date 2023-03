Линдзи Лоън и Джейк Пол са обвинени в незаконна крипто схема

Актрисата Линдзи Лоън, ютубърът Джейк Пол и още 6 знаменитости бяха обвинени от Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) за рекламиране на криптовалути в социалните мрежи, без да разкриват, че им е платено за това, предаде АФП.

Обвиненията идват като част от дело, насочено срещу предприемача Джъстин Сън за това, че е рекламирал криптоактиви Tronix и BitTorrent, без да се е регистрирал при съответните органи, както и за това, че е манипулирал търговията с криптовалути на своята платформа.

