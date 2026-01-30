Новини
"Софийска вода" опроверга твърденията на Люси Иларионов

30 Януари, 2026 12:57 1 229 4

  • софийска вода-
  • люси иларионов-
  • обвинение-
  • закрита партида-
  • неплатена сметка

От дружеството твърдят, че режисьорът има куп неплатени сметки

Кадър: bTV
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Казусът на известния режисьор Люси Иларионов с неплатените сметки за вода има ново развитие. В ефира на NOVA той заяви, че официално е прекратил отношенията си със „Софийска вода“ на предишния си адрес, като е закрил партидата, но години по-късно получил съдебна призовка.

Иларионов казва, че е изряден платец и е затворил сметката си по надлежния ред, но според дружеството дългове има и те все още не са покрити.

Борислав Георгиев от „Софийска вода“ обясни, че след анализ на казуса е установено, че партида на името на режисьора е била открита през юни 2020 г. и закрита през август 2023 г. Тя е регистрирана въз основа на договора му за наем с тогавашния собственик на имота, който впоследствие е починал.

По данни на дружеството за периода, в който Иларионов е бил потребител, са начислени 125 кубически метра вода. Георгиев уточни, че през август 2023 г. режисьорът е заявил желание да закрие партидата, но по правилата това се извършва с пълномощник на собственика на имота. Партидата е била закрита, което означава прекратяване на издаването на нови сметки и възможност за откриване на нова партида на следващ собственик или наемател.

От „Софийска вода“ посочват още, че в тяхната система има данни за посещения на Иларионов и покойния собственик през 2013 г. в офис на дружеството, където са били оспорвани задължения. Собственикът е сключил споразумение за разсрочено плащане, а още едно такова е било подписано и през 2018 г. Едва през 2022 г. партидата е прехвърлена официално на името на Люси Иларионов.

Според дружеството за целия период, в който режисьорът е бил титуляр на партидата, не е постъпило нито едно плащане за ползваните ВиК услуги. Издадени са 14 фактури, изпращани на електронен адрес на негово име, като на всяка от тях било отбелязано, че сумата е неплатена. Освен това са изпращани и напомнителни писма, както и покани за доброволно плащане, но Иларионов не реагирал.

Заради непогасените задължения „Софийска вода“ е предприела съдебни действия. По случая вече е издаден изпълнителен лист, а от дружеството заявяват, че ще продължат да търсят вземанията си по съдебен ред. Режисьорът продължава да твърди, че си е платил всичко.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мечката Гечка

    6 5 Отговор
    Според мен от "Шoпарска вода" лъжат, че чалгарят не е покрил задължениета си.
    В този случай съм на страната на чалгаря и не вярвам на Софийски кални бани АД, още известни като Шопaрска вoда.

    13:01 30.01.2026

  • 2 бою циганина

    5 1 Отговор
    дал съм водата на францизите да ви стригат както им е удобно...... моето съм си го взел

    13:12 30.01.2026

  • 3 Чомбе

    1 0 Отговор
    Защо този казус не е вече в съда. Няма нужда за такива случай да се губи време в приказки. Има си ред. Явно на доставчика нещо не му е наред щом толкова време не е отправил случая в съда и се опитва да изнуди някой да плати една сума.

    13:52 30.01.2026

  • 4 ццц

    1 0 Отговор
    Щом са закрили партидата нямат право да търсят нищо. Или към датата на закриване е имало задължение, но някой не си е свършил работата( човекът няма вина за това), или всичко е било платено, но после са открили стари наплатени сметки и искат да натоварят някой с тях.

    13:52 30.01.2026