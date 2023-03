Засякоха на Селена Гомес и Зейн Малик да се целуват и прегръщат на среща

Селена Гомес и Зейн Малик са се чувствали много "удобно заедно", докато са се наслаждавали на тайна романтична вечеря в Ню Йорк тази седмица, твърдят случайни свидетели на срещата на дуото.

В последно време двойката е в центъра на интензивни слухове, след като TikTok потребителка публикува вирусно видео, в което твърди, че нейна приятелка е хостеса в ресторанта, където Зейн и Селена са вечеряли заедно.

А сега тези твърдения са подсилени допълнително от американски източник, който заявява, че двойката е влязла в ресторанта "държейки се за ръце и целувайки се", като са изглеждали много спокойни в компанията си, пише Mirror.

Очевидец разказва пред Entertainment Tonight: "Селена и Зейн излязоха в Сохо в Ню Йорк снощи около 22:30 ч. Те влязоха, държейки се за ръце, и се целуваха. Повечето служители и посетители на ресторанта не ги забелязаха. Изглеждаше, че се чувстват удобно заедно и беше ясно, че това е среща'.

30-годишната Селена, която е дългогодишна приятелка на Найл Хоран от One Direction, е една от едва 18-те души, които Зeйн следва в Instagram.

И ако слуховете за запознанство наистина са верни, това би могло да означава ново начало за Зейн на фона на твърденията, че загриженото му семейство иска той да се премести от Ню Йорк обратно в родния си Брафорд на фона на документираните му проблеми с тревожността и употребата на канабис.

Източник допълва пред The Sun: "Животът на Зейн е бурен през последните години и близките му се надяват, че Селена ще му помогне да се успокои и да му вдъхне увереност. Двамата си подхождат добре, така че в дългосрочен план може да се окажат чудесна двойка."

Новата вълна от слухове за близостта им накара феновете да изпаднат във възторг в интернет, където развълнувано публикуваха реакциите си.

Появи се старо видео от червения килим от 2010 г., в което Селена е попитана кого от One Direction би целунала, а тя се захилва: "Зейн".

Entertainment Tonight confirms Selena Gomez and Zayn Malik's New York date and reveals they were holding hands and kissing. pic.twitter.com/BIYMoCEKaY